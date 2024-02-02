自助餐推介︱沙田親子友善酒店佛跳牆自助餐　電玩充氣滑梯放電任玩

▲ 沙田的帝逸酒店Alva House最近推出「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐。（作者提供）

女兒踏入第10個月，對身邊事物充滿好奇，也喜歡外出四圍遊玩。最近我們去了2間酒店分別吃新推出的中式和法式主題自助餐，很適合與家人朋友吃團年飯。此外，餐廳更有兒童友善設施和玩樂的地方，其中一間更設置充氣滑梯和電子遊戲，大人吃得輕鬆開心，小朋友也可以玩得盡興！

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帝逸酒店—「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐

位於沙田的帝逸酒店Alva House最近推出「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐，推出大時大節團年常吃的菜式，用料矜貴，包括花膠、鮑魚、瑤柱，雞及腳筋的迷你佛跳牆、水煮龍躉片、龍蝦鮑魚粥和即烤即片的秘製片皮鴨等等。過往和家人吃團年飯會一起吃9至10道菜，已相當豐富，但當這些菜式變成了自助餐，菜式款式更多，可以吃到平時少吃的精緻美食，例如蟹粉小籠包、即開生蠔和創新的陳皮老薑雪糕。

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如果嘴饞的女兒只能望著我吃，對她實在太殘忍了。除了吃我為她預備的粥仔（這階段還是要吃自製的清淡食物），也讓她嚐嚐少許軟綿綿散發著蛋香的千層馬拉糕和少許粟米過過口癮。

作為一名甜品控，吃自助餐會特別預留胃口吃甜品，今次的主題甜點十分有驚喜，大廚採用遠年陳皮配以老薑搾製的薑汁，自製成陳皮老薑雪糕，陳皮氣味甘香醇厚，帶點薑的木香味和辛辣，滋味獨特。此外，餐廳一向推出的一系列榴槤甜品也吸引了我這個榴槤愛好者。

有時小朋友坐太久或會不耐煩或感到沉悶，正好旁邊有充氣滑梯和彈彈椅，適合家長帶小朋友放電，女兒也喜歡玩這個遊戲，至於電子遊戲，較適合大一點的小朋友玩。如果家長訂座時，建議請求訂座遊戲區的餐桌位置，家長可一邊吃，一邊望著小朋友玩，更安心。

「粵．嚐．食」海鮮自助晚餐詳情：

供應期：1月15日至3月24日晚上6時至9時30分

星期一至四：成人$758；小童（5 - 11歲）$458；長者(65歲以上)$570

星期五至日及公眾假期及其前夕：成人$828；小童（5 - 11歲）$488；長者(65歲以上)$620

另收加一服務費（長者除外）

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1168

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香港百樂酒店—法式煮「意」海鮮自助晚餐

如果喜歡西式美食的朋友們，可以試試位於尖沙咀的百樂酒店Park café新推出的法式煮「意」海鮮自助晚餐，吃到香草牛油焗田螺酥盒、紅酒燴雞和白酒忌廉煮蜆等法式美食。他們同時推出不同的優惠，其中「讚好」或「追蹤」他們的Facebook，可享低至65折優惠相當吸引，如果一家大細去吃大餐，性價比高。而且供應期內，會贈送每位賓客一乙杯紅酒或白酒。

餐廳會提供兒童餐具、嬰兒高腳椅，他們會盡量安排有嬰幼兒的賓客坐在角落或靠邊，減少與其他食客碰撞的機會，相當貼心。

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令我最難忘是法式洋蔥湯，它由雞湯加入炒至金黃色的洋蔥熬煮而成，口感綿密，湯味鮮甜，面層蓋上一層芝士麵包，吸入湯的精華。此外，法式香草牛油焗田螺酥盒散發著牛油香，螺肉甘香軟滑，非常惹味，但要忍忍口，一件起，兩件止，否則沒有胃口再吃其他美食了。而紅酒燴牛更是必食菜式之一，肉味濃郁又充滿酒香，滿有層次感。

除了法式美食外，大家還可以吃到威靈頓豬柳、鹽焗挪威小龍蝦(海螫蝦)、焦糖泡芙雪山等等，款式花多，如果大家和我一樣都是眼闊肚窄，建議大家由最喜愛的菜式開始吃起。

法式煮「意」海鮮自助晚餐詳情：

供應期：1月3日至4月2日晚上6時30分至9時30分

星期一至四：成人HK$568；小童（12歲以下）$398

星期五至日、公眾假期及其前夕：成人HK$598；小童（12歲以下）$408

另收加一服務費

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店 4樓

電話：2731 2168

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這兩間酒店的自助晚餐只有一時段，由6時或6時半開始，對我來說時間不錯，吃到大約8時回家，預備女兒一系列的睡眠儀式（飲夜奶、換睡衣、換片、 抹面抹口腔、聽聽音樂哄睡），大約10時多，她睡了，就可以享受自己少許的me-time時刻了！

▲ 王芷瑩（Ricca）

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