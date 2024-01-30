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仁醫救命｜馬來西亞中國女遊客腹痛倒地　中醫跪地急救20分鐘：醫生本能救人

醫健人物 18:11 2024/01/30

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馬來西亞中國女遊客腹痛倒地，中醫跪地急救20分鐘：醫生本能救人。

救急扶危！一名中國女子近日在馬來西亞旅遊時突然肚子絞痛，癱倒在地。到馬來西亞出差、來自河南的中醫師李志忠，剛好在場見狀，於是立即跪地急救，使用點穴和針灸等方法施救20分鐘，最終成功令女子恢復意識。

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綜合内媒報道，事發於1月20日，馬來西亞太子城廣場一名張姓中國女遊客突然肚子絞痛、嘔吐不止，癱倒在地，意識逐漸模糊。此時，赴馬來西亞參加會議的中國中醫師李志忠恰好在現場，第一時間為患者實施急救，進行點穴和針灸；跪地急救20分鐘後，張女終恢復意識。

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當時李志忠醫生的衣服被汗水弄濕，腿也跪到酸麻。事後他受訪憶述事發經過，表示當時看到張女躺在地上，自己作為醫生，就本能地上前表明身份，並表示可以提供協助，

當時的情況比較緊急，也沒有想那麽多，因為中國和外國行醫的標準可能不太一樣。我覺得不管是國内還是國外，作為醫生救治病人，這個出發點都是一致的。

事後，獲救的張女致電李醫生致謝，稱：「在那麼炎熱的天氣裡，對我這樣子救治，確實感謝你。」而對於類似突發事件，李醫生表示，平時在做好本職工作的同時，亦會拍攝關於急救科普知識的影片，關鍵的時候以備用，可以幫助到公眾。

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