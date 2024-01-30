  • 19°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 23:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水中毒｜婦人誤信「神醫」偏方　半日狂飲7升水醫「三高」　致2大問題瀕死ICU搶救3日

食用安全 23:35 2024/01/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 曹敏寶 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區 佘詩曼

浙江寧波一名60歲婦人誤信「神醫」偏方，半日內狂飲7升水治療三高，結果引起2大問題。

民間偏方多無醫學根據，胡亂嘗試後果可大可小。浙江寧波一名60歲劉姓婦人多年來飽受三高問題折磨，早前向一名「神醫」打聽到可以靠喝水來稀釋治療，在半日內狂灌7升水，結果導致水中毒及低鈉血症，緊急送院後搶救3日才終於撿回一命，脫離危險。

最新影片：

Healthy Life
【Healthy Life】每日10次！2個簡單動作坐住操Core　壓力大情緒差1招放低負能量

據內媒《寧波晚報》報道，劉婦多年來一直深受高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病困擾，平時需要每周到醫院報到，並為了控制各項指標而注意飲食禁忌，令她感到生活失去許多樂趣。日前她在老家遇到一位村中「神醫」，對方聲稱水是生命之源、能夠治療百病，只要劑量足夠，就可以稀釋血糖和血脂，解決糖尿病和高血脂等問題。

聽信偏方的劉婦隨即購買7升礦泉水，分別加熱及煮成紫菜湯，在半日內全部喝下；即使喝到最後已明顯感到噁心、頭痛及全身乏力，甚至出現嘔吐，仍堅持將水全部喝完。她喝完水之後很快陷入昏迷，被丈夫發現後緊急送往寧波市醫療中心李惠利醫院。

點擊圖片放大

由於劉婦當時已神志不清，急症科應診後立即將她送至深切治療部（ICU）搶救，並接入呼吸機。經檢查發現，劉婦的血鈉只有113mmol/L（正常範圍為135至145mmol/L），屬於嚴重的低血鈉症，其體內電解質正處於失衡狀態，亦即俗稱的「水中毒」。

對此，該院ICU當值醫生葉恭杰解釋，過量飲水導致水中毒後，過剩的水分子會滲透過細胞膜進入全身各處細胞內，而腦細胞則首當其衝；腦細胞的水腫會導致顱內壓升高，輕則出現頭痛、噁心、嘔吐、乏力等症狀，重則昏迷甚至危及生命。

劉婦經過2天的治療後，排出近7,000mL的尿液，血鈉亦上升至接近正常水平，神志逐漸清醒；到了第3天，她終於成功脫離呼吸機，精神狀態亦明顯改善。醫院ICU病區二主任董縐縐提醒，過快及過量飲水會危及人的生命，成人每日的飲水量以1.5至1.7升較為合適，並且最好分成少量多次飲用。

6類人須限制每日飲水量

台灣營養師張家祥曾提醒大眾，有6類人必須限制每日飲水量，不能遵循1天1,000至2,000毫升的飲水量，避免容易出現水中毒低血鈉症，包括：

點擊圖片放大
+7
+6

6個階段喝水量計算公式

台灣營養師林俞君曾在Facebook專頁「好食課」中發文表示，不少人都會以「渴不渴」當作喝水標準，但是不口渴並不代表喝夠水。她續指，近期不少醫生等專業人士都強調茶、湯、果汁、嗜好性飲品、咖啡、酒精等液體，甚至連食物中的水分都能讓身體吸收到水分，所以嚴格來說攝取這些食物、飲品都算「喝水」。

她指出，其實想喝足一日需求一點也不難，但是要知道人體在不同階段都有不同的喝水量，而大家可以利用「各年齡層每日飲水需求量計算公式」來計算自己需要喝多少升的水量：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

 

健康問題 治療 高血脂 糖尿病 高血壓 頭痛

最高瀏覽

【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生