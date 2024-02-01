山姆超市︱山姆超市15大必買年貨　龍年造型朱古力+可愛賀年奶龍

【深圳好去處/山姆超市/北上攻略/辦年貨/奶龍】山姆超市自開幕以來，一直都是港人北上的必到地方，加上臨近新年，不少人更會到山姆辦年賀，價錢實惠之餘，更可以一次過買齊所有過年必備品！Topick今次為大家整理了山姆15大必買年貨，即睇詳情！

最新影片推介：

1.徐福記混合口味新年糖桶 ¥98／860g

糖果包裝的造型非常吸睛，蓋子翻轉又可變果盤。一盒有8種口味，分別是桔子味軟糖、蜜桃味棉花糖、黑芝麻酥心糖、花心熊軟糖、黑糖話梅糖、芒果汁軟糖以及爆炸糖。一次可以滿足各人口味，就算再多親戚來拜年都不怕！

2.Mamber’s Mark原味松露代可可脂巧克力 ¥69.8／3x45g

這款由山姆超市自家出品的朱古力，由比利時進口，每盒入面有3小盒，拜年拆開送禮可以用3次！朱古力口味順滑，由一層薄薄的可可粉包裹著。如果大家心大心細，未能決定買不買的話，超市亦有提供試食，食過好食先買！

3.KitKat脆米牛奶朱古力龍年禮盒 ¥128／308g

相信不少人都食過KitKat朱古力，而這盒特別為新年而推出的龍年造型Kitkat，不但應節，且食得又影得。

4.寶藏山楂零食禮盒 ¥99.9／盒

minions是大小朋友喜愛的卡通，「奧賽寶藏山楂禮盒」不同平時吃的山楂餅，口味更濃更濕潤，還有6種口味，分別是爆醬草莓山楂、蔓越莓山楂條、卷卷山楂棒、乳酸菌山楂、草莓腰果酸奶山楂丁、串串山楂。家長們如果不想買糖果類零食，也可以考慮較為健康的山楂！

5.三海鯨零食大禮包 ¥198／500g

金魚造型的包裝非常趣致，零食包裏更有5種口味，包括韓國進口的烤魚肉乾、烤鰻魚條、香脆魚片、黃油味魷魚及明太魚片，適合乜都想試的大小朋友!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

6.招財貓曲奇組合¥129／398g

可愛的招財貓，無論送禮還是擺在家中自己食都滿是意頭，而曲奇盒內有6種不同的曲奇，包括動物形餅乾、奶油夾心曲奇餅乾、日式千層酥餅乾、牛奶朱古力曲奇餅乾、牛奶味棒糕點，曲奇爽脆。食完之後，貓咪盒還可以循環再用！

7.天虹松塔堅果禮盒¥208/1200g

只看堅果外型已經相當吸引，裏面還有4種不同的口味選擇，而且禮盒還可以變成引人注目的全盒使用！

8.Mamber’s Mark海納百川乾海產禮盒 ¥468/675g

新年送禮，鮑參翅肚乃是人人最愛！海產禮盒內有5種高級山海珍饈，包括厚切螺片、

凍乾鮑魚、魚刺、魚膠及墨魚乾。

9.品客炮仗造型薯片¥58/850g

品客Pringles的炮仗造型薯片，內有10筒薯片，分別是5筒原味薯片和5筒酸忌廉洋蔥味薯片。

10.Mamber’s Mark生肖繽紛曲奇餅乾 ¥98/1kg

生肖繽紛曲奇餅乾內有12種曲奇造型，共3種口味，分別是牛奶朱古力、黑朱古力及白朱古力。

11.Member’s Mark 金幣形牛奶朱古力¥128/1.25kg

新年傳統零食當然少不金幣朱古力！山姆出品的金幣牛奶朱古力，有濃郁的朱古力香咪，口感絲滑，每盒有約一百多片的朱古力。

12.意大利製 Matilde Vicenzi 雜錦泡芙禮盒 ¥88/600g

不想買太多糖果或餅乾類的零食，可以考慮泡芙。由意大利製的雜錦泡芙禮盒，有5種口味，分別是檸檬、牛奶、朱古力、香草及覆盆子，每粒泡芙的外皮由多層香脆酥皮製成，酥脆可口，甜度適中，不少網民都給予好評！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

13.蟹道師秃黃油蟹黃拌麵 ¥139/盒

蟹黃拌麵是不少港人必搶的貨品，一盒內有3份，據稱選用清水大閘蟹，新鮮活蟹蒸煮拆蟹件製成。

14.安格斯牛肉漢堡¥89.9/盒

每盒有6個，用安格斯牛肉製作，只要微波爐加熱三分鐘即食。

15.奶龍 ¥269

奶龍受盡港人喜愛，加上今年是龍年，帶奶龍回家就最應節！超市內除了巨型奶龍外，還有新年造型的奶龍。不過奶龍是搶手貨，出現缺貨也不是罕見事，到時大家可選擇到Walmark超市購買。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

