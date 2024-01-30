【醫療創科】醫務衞生局召開醫療創新發展督導委員會　 督導藥械管理中心及大灣區國際臨床試驗所籌備

▲ 醫務衞生局局長主持醫療創新發展督導委員會第一次會議。(資料圖片)

醫務衞生局今日(30日)召開醫療創新發展督導委員會第一次會議，由醫務衞生局局長主持及擔任主席，統籌及推進醫療創新的相關工作，並就本港的醫療創新發展向政府提供建議。

督導委員會的成員包括港大及中大醫學院院長、衞生署署長、創新科技署署長（或代表）、醫院管理局行政總裁等。督導委員會的重點工作包括督導和監察「香港藥物及醫療器械監督管理中心」的籌備和發展、督導和監察「大灣區國際臨床試驗所」的設立，以及建議策略以促進香港與內地和其他地方在醫療創新發展上更緊密銜接和配合。

盧寵茂表示，督導委員會成員在今日的會議上就醫療創新發展方向和政策措施提供不少真知灼見。醫衞局將積極跟進，務求令香港發展成為醫療創新樞紐，除了可讓病人受惠於最先進的診療技術外，亦可帶動建設藥械研發和測試的新興產業發展。

他表示，長遠建立「第一層審批」藥械註冊機制，可吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業選擇在香港進行研發和臨床試驗，並在不同階段建立能力、認受性和地位，確保最終的藥械審批獲國際及國內認可，醫衞局一方面要更積極及高效地做好藥物及醫療器械的評審和註冊工作，另一面亦需要加強臨床試驗的發展。



他指，醫衞局將於河套深港科技創新合作區成立「大灣區國際臨床試驗所」，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，統籌香港公私營的臨床試驗資源。同時，亦會探討透過臨床試驗所推動與內地（尤其是大灣區）的臨床試驗網絡合作，協調兩地臨床試驗工作以符合國家及國際標準。

責任編輯：陳展棋