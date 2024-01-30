岑麗香趁新年讓兒子學理財　香香透露跟足傳統習俗買紅色內衣過年

▲ 「廿四孝靚媽」岑麗香十分關心孩子的未來。

「星級媽咪」岑麗香（香香）在今天（1月30日）出席由保險公司舉辦的傳媒發佈會，香香除上台主持啟動禮，還細心聆聽保險聯乘策略合作夥伴的各個項目。

向來是家中「健康擔當」的香香，由均衡飲食以至保健運動都為家人安排周到，還會花時間去了解市場上各項醫療保障，表示：「醫療保障是每個家庭都不容忽視。」

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▲ 岑麗香出席保險公司舉辦的傳媒發佈會。

香香讓兒子發展興趣

此外，當她聽到保險公司與策略合作夥伴講有關提供海外升學講座、諮詢服務及學習課程等內容時，經常為兩位囝囝的未來教育費煞思量的香港稱：「我跟老公都開始計劃囝囝的未來發展，始終教育對小朋友非常重要，做家長的都要學懂如何為子女的將來鋪路。」

另外，在去年暑假，香香與囝囝同參與保險公司的親子瑜伽班，被問及囝囝有沒有天份成為運動員，她就表示全力支持囝囝的一切想法：「無論囝囝他日想從事甚麼行業，我和先生都會全力支持。」

▲ 岑麗香主持發布會的啟動禮嘉賓。

讓孩子學習財富管理

農曆新年將至，香香笑言都是個讓孩子學習財富管理的時機，稱：「囝囝每到新年都會收到很多利是，可以趁機教導他們如何處理利是錢，例如會是一次過將所有利是錢用來買玩具？還是只花費部分，其他儲蓄起來？透過這些話題令他們從小學習理財。」

說到過年，香香還表示會跟足傳統習俗買紅色內衣，實行旺足一年。

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