【日本櫻花】日本旅行社精選5條地道賞櫻路綫　囊括多款櫻花種類及大型櫻花祭

遠離煩囂的茂原公園佔地16萬平方公尺，更獲列入 了日本的櫻花名所100選。

第二站：小湊鐵道及夷隅鐵道 小湊鐵道和夷隅鐵道是橫跨千葉縣的鐵路綫，據説小湊鐵道沿線的田園鄉郊環境風光更是宮崎駿電影「龍貓」的原型。鐵路途經養老溪谷、大喜多城等觀光勝地，集結了櫻花、油菜花和復古電車等特色。旅客可以根據自己的行程計劃，從「五井」或「大原」這兩個起點搭乘橫斷列車，欣賞沿途的櫻花美景。 小湊鐵道：此鐵路連接市原市的「五井」站和夷隅郡大多喜町的「上総中野」站。讓遊客穿梭在櫻花和油菜花之間，欣賞壯麗的春季花景。在養老溪谷附近，遊客更可以享受到日本具代表性的黑色溫泉——「黑湯溫泉」，成為一條結合自然景觀和溫泉體驗的路綫。 夷隅鐵道：此鐵路連接夷隅市的「大原」和大多喜町的「上総中野」。每年的3月中至4月下旬，遊客乘搭夷隅鐵道都可以欣賞到盛開的油菜花景觀。