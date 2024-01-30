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【日本櫻花】日本旅行社精選5條地道賞櫻路綫　囊括多款櫻花種類及大型櫻花祭

社會 17:34 2024/01/30

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東京千鳥淵綠道。

日本櫻花季將至，不少港人都計劃在今年3至4月前往日本賞櫻，日本領先網上旅行社Rakuten Travel精選東京、千葉、宮城、京都及福岡等城市5條地道小衆賞櫻路綫，包括多款櫻花種類如「染井吉野櫻」、「江戶彼岸櫻」及被指定為國家天然紀念物的 「大村櫻」 等。

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東京：城市漫步700公尺步道　浪漫邂逅櫻花雨

第一站：上野恩賜公園

每年的3月中至4月初，上野恩賜公園會在這段時間舉辦「上野櫻花祭」，也是全日本最大型的「櫻花 祭」。

櫻花盛開時，上野公園將呈現壯麗的景觀，數以千計的櫻花樹在春風中搖曳。當夜幕降臨時，上野公園路旁的燈籠將會點亮，花朵和花瓣在微光中閃爍，創造出非常夢幻的景象。

第二站：千鳥淵綠道

千鳥淵綠道兩側的櫻花樹會併發出美麗的粉色花海，以吉野櫻為主要樹種。

千鳥淵則是皇居周圍的護城河，在欣賞櫻花的同時，遊客可以選擇搭乘小船，沿著護城河漂流，欣賞映照在水面上的櫻花美景。

第三站：外濠公園

外濠公園是位於古時江戶城的外護城河，全長約2.6公里。如今，護城河兩側種植了300多株的櫻花樹。

沿著外濠公園護城河邊散步，即可欣賞到電車駛過與櫻花交會，花瓣飄落的景象。

千葉：乘賞櫻復古列車　到訪宮崎駿電影世界

第一站：茂原公園

遠離煩囂的茂原公園佔地16萬平方公尺，更獲列入 了日本的櫻花名所100選。

園內共有約2,800棵櫻花樹，其中包括知名的染井吉野櫻。

第二站：小湊鐵道及夷隅鐵道

小湊鐵道和夷隅鐵道是橫跨千葉縣的鐵路綫，據説小湊鐵道沿線的田園鄉郊環境風光更是宮崎駿電影「龍貓」的原型。鐵路途經養老溪谷、大喜多城等觀光勝地，集結了櫻花、油菜花和復古電車等特色。旅客可以根據自己的行程計劃，從「五井」或「大原」這兩個起點搭乘橫斷列車，欣賞沿途的櫻花美景。

小湊鐵道：此鐵路連接市原市的「五井」站和夷隅郡大多喜町的「上総中野」站。讓遊客穿梭在櫻花和油菜花之間，欣賞壯麗的春季花景。在養老溪谷附近，遊客更可以享受到日本具代表性的黑色溫泉——「黑湯溫泉」，成為一條結合自然景觀和溫泉體驗的路綫。

夷隅鐵道：此鐵路連接夷隅市的「大原」和大多喜町的「上総中野」。每年的3月中至4月下旬，遊客乘搭夷隅鐵道都可以欣賞到盛開的油菜花景觀。

宮城：1,000棵櫻花樹下的夢幻隧道

第一站：白石川堤一目千本櫻

白石川堤一目千本櫻是入選日本櫻花名所100選的精選賞櫻地點。白石川堤防上種植超過1,000棵櫻花樹，主要以染井吉野為主，背景是壯麗的藏王連峰，全長約8公里。遊客可以沿著白石川堤漫步，感受春天的氛圍，觀賞周邊的自然風光。

第二站：船岡城址公園

另一入選日本櫻花名所100選的精選賞櫻地點船岡城址公園。

公園內的櫻花樹盛開時，整座山都被櫻花覆蓋，形成一片粉紅色的景觀，遊客亦可乘坐斜坡纜車穿越全長305米的櫻花隧道，近距離欣賞到盛開的櫻花。

第三站：宮城藏王狐狸村

在宮城藏王狐狸村，遊客可以在森林中漫步，觀賞盛開的櫻花樹。

在春天，遊客蒞臨宮城藏王狐狸村更可能有機會目睹狐狸寶寶出生，見證狐狸家族的新生命，與可愛的狐狸寶寶零距離接觸。

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京都：飄浮夢幻花筏沉浸古都風情

第一站：京都伏見十石舟

京都伏見十石船是一個春季限定的活動。

十石舟是一種傳統的船隻，讓遊客水道上遊覽。當櫻花綻放時，遊客可欣賞到垂柳和櫻花，當微風吹過時，花瓣會從樹枝上飄落在水面上，隨著水流漂移，營造極具詩意的氛圍。

第二站：京都岡崎引水道

沿着京都岡崎引水道可走遍哲學之道、平安神宮和蹴上鐵道，沿途的櫻花美景讓人彷彿置身畫中。

首先經過獲選為「日本道路百選」的哲學之道，因其寧靜優美的環境而聞名，小路全長2公里，並種植約500棵櫻花樹；然後經過平安神宮，壯麗的櫻花林種植約300棵櫻花，在櫻花季節，平安神宮會授予限定的「櫻花神簽」；最後抵達「蹴上鐵道」，當櫻花盛開時，遊客可欣賞到傾斜鐵道兩側櫻花盛開的壯觀美景。

福岡：百年一本櫻的幻境黑夜魅力

第一站：西公園

西公園是福岡縣內知名的賞櫻勝地之一。園內有近1,300棵櫻花樹，西公園的中央展望台值得一訪，俯瞰整個福岡市區的壯麗景色，欣賞到遠處的海灣景觀，例如博多灣的能古島，以及對岸的志賀島。

第二站：寶滿宮竈門神社

寶滿宮竈門神社位於福岡縣，至今已有1350年以上的悠久歷史，以祈願結良緣而聞名，也是《鬼滅之刃》迷的必訪景點之一。每逢櫻花盛開季節，遊客可以在神社周圍欣賞到迷人的櫻花景色。

第三站：淺井之一本櫻

屹立近一百年的淺井之一本櫻高約18米，是一個受歡迎的賞櫻景點，日間和夜晚都有各自的魅力，遊客可可以在每晚7時至9時的觀賞夜櫻，在燈光的映照下，櫻花樹的倒影在湖面上呈現出幻境般的效果。

Rakuten Travel同時推出「新年行大運SALE」住宿優惠，於1月30日上午10時至2月15日上午9時59分（日本標準時間）連續三個星期，逢星期三11點推出限定6折日本酒店福袋。

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記者：黃穎津

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