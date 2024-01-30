新年清潔｜新年大掃除KO爐頭陳年污漬 4種材料自製橙皮清潔劑【附詳細步驟】
【大掃除/新年/家居清潔/清潔劑】臨近農曆新年，加上垃圾徵費延期，不少市民忙於清理家中雜物，發現屋企很多窿窿罅罅都藏有污漬，當中廚房煮食爐的油垢，經常令一眾媽媽煩惱。有家事達人在網上分享，用4種材料自製橙皮清潔劑，有效清除爐頭污漬和洗碗，完全不傷手、安全又環保，小朋友都可輕鬆製作到！
最新影片推介：
有家事達人在Facebook分享，大家可以把吃完的橙皮製作成天然清潔劑，簡單步驟便可輕鬆去油，橙皮還有天然果香，達到清潔及除臭的雙重功效。
噴一噴到處亮晶晶，這種可以瞬間清除污漬，簡直是在變魔術。
原理：
柑橘果皮中的檸檬烯「Limonene」，可溶解附在器具上的油溶性污垢，形成油脂微泡而易於清潔，另外酒精也具有消毒殺菌的功效。
材料：
|水
|500毫升
|橙皮
|5-6塊
|鹽
|1湯匙
|米酒
|1湯匙
|小梳打
|1湯匙
詳細步驟：
1. 首先把柑橘果皮放入鍋中煮滾，再開小火煮20分鐘。
2. 將果皮取出，在橙水中加入鹽、米酒及小梳打。
3. 再用最細的濾網過濾，裝入噴霧瓶。
達人又提醒，果皮數量愈多清潔效果較佳，建議平日收集橙皮後放入雪櫃冷藏。如希望清潔劑的成品較為濃稠，建議水位蓋過橙皮便足夠。
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
責任編輯：王明芳