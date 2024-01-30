新年清潔｜新年大掃除KO爐頭陳年污漬　4種材料自製橙皮清潔劑【附詳細步驟】

▲ 自製橙皮清潔劑散發淡淡的天然柑橘香味，不刺鼻更不傷害肌膚。

【大掃除/新年/家居清潔/清潔劑】臨近農曆新年，加上垃圾徵費延期，不少市民忙於清理家中雜物，發現屋企很多窿窿罅罅都藏有污漬，當中廚房煮食爐的油垢，經常令一眾媽媽煩惱。有家事達人在網上分享，用4種材料自製橙皮清潔劑，有效清除爐頭污漬和洗碗，完全不傷手、安全又環保，小朋友都可輕鬆製作到！

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有家事達人在Facebook分享，大家可以把吃完的橙皮製作成天然清潔劑，簡單步驟便可輕鬆去油，橙皮還有天然果香，達到清潔及除臭的雙重功效。

噴一噴到處亮晶晶，這種可以瞬間清除污漬，簡直是在變魔術。

原理：

柑橘果皮中的檸檬烯「Limonene」，可溶解附在器具上的油溶性污垢，形成油脂微泡而易於清潔，另外酒精也具有消毒殺菌的功效。

材料：

水 500毫升 橙皮 5-6塊 鹽 1湯匙 米酒 1湯匙 小梳打 1湯匙

詳細步驟：

1. 首先把柑橘果皮放入鍋中煮滾，再開小火煮20分鐘。

2. 將果皮取出，在橙水中加入鹽、米酒及小梳打。

3. 再用最細的濾網過濾，裝入噴霧瓶。

達人又提醒，果皮數量愈多清潔效果較佳，建議平日收集橙皮後放入雪櫃冷藏。如希望清潔劑的成品較為濃稠，建議水位蓋過橙皮便足夠。

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責任編輯：王明芳