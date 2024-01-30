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長照悲歌︱不堪長期照顧壓力　楷模父充電線勒斃自閉兒 法庭判決出爐

家事百科 17:54 2024/01/30

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台灣一名曾獲「父親楷模」黃姓男子，3年前不堪長期照顧壓力，拿兩條手機充電線，緊勒19歲自閉症兒子頸部窒息昏迷，送醫不治，黃父事後自首，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。

綜合當地媒體報道，黃男和妻子長期照顧患有自閉症、過動症，且智能不足、情緒障礙的兒子，兒子2021年8月24日晚上9時許，在住處不斷丟洗衣球進洗衣機，妻子制止而與兒子發生爭執。

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黃帶兒子回房安撫入睡，但兒子情緒不受控制，黃不堪長期照顧壓力，先拿兩條手機充電線打結，再壓制兒子，從後方緊勒頸部，直到兒子窒息昏迷才放手，送醫後身亡。黃事後自首，坦承勒死兒子，但否認有殺人犯意。

法院認為，黃男事先捆好兩條充電線，且犯後妻子崩潰抱他大腿、痛哭說「你把他救起來」，黃回應「不用救他了」、「都黑去了啦」，並一再向警方表示不用救人，顯見態度冷靜，未見懊悔、訝異或驚惶失措，認為黃有殺人犯意。

法院考量黃照護身心障礙兒子近20年，悉心撫養成人，也帶兒子四處就醫、參加社福團體課程，讓兒子學習技藝、人際相處，自己也學習如何改善親子關係，黃曾當選父親楷模。

法院審酌黃男承受長期照護兒子的壓力，本身也罹患憂鬱症，案發前適逢員工離職，黃得獨自完成工作，加上兒子治療成效不彰等多重壓力，才會萌生犯案動機；黃符合自首減刑要件，妻子、檢方均建請從輕量刑，一、二審皆依殺人罪判刑4年，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

責任編輯：王明芳

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