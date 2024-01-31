自力更生｜好爸爸失雙臂拒淪乞丐　每日擺攤賣花養家20年　女兒每日親餵杯麵感動村民

失去雙手不等如要放棄人生！泰國一名失去雙臂的父親堅拒行乞，20多年來堅持靠擺賣自力更生，養育2名子女，日前6歲女兒餵父親吃杯麵的一張照片感動無數網民。

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綜合外媒報道，泰國清邁一名網民日前在網上分享照片，只見一名女孩坐在便利店前餵失去雙臂的父親吃杯麵。一名村民表示，該名雙臂截肢的父親叫乃蒙，20多年來每天都會跨縣來到附近的巴士站販賣花環，只因該處人流較多，又會租車到市場購買鮮花和花環，然後邊走邊賣。

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乃蒙表示，自己育有2名子女，兒子已長大成人，6歲女兒則正在上學。他每日早上送女兒上校車後便會工作，然後到學校接女兒放學，兩父女再去賣花環，賣完便一起回家。村民稱每天都看到女兒餵乃蒙吃飯，通常是杯麵或其他食物，場面非常溫馨，也令其感動不已。

村民又指，乃蒙曾明言絕不會坐下來當一名卑微的乞丐，寧願當小販自力更生，靠著小生意送小孩上學、養家糊口，還會駕二手小型貨車到商店購物，不少人都特意買花環以示支持，

「我非常敬佩他永不放棄的精神，他不會屈服於困境，而且他還會開車，為了生活不懈奮鬥。」

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