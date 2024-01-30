【突發意外】廉政專員胡英明發聲明　哀悼前執行處長李俊生離世

▲ 廉政公署。（資料圖片）

北角城巿花園周日（28日）有男子墮樓身亡，據悉事主是第一代廉署人員、退休執行處處長李俊生。現任廉政專員胡英明今日（30日）發聲明，表示深感悲痛及惋惜。

廉政專員胡英明表示，得悉前執行處處長李俊生辭世，深感悲痛及惋惜。他謹代表廉政公署仝人，向李俊生家人致以最深切慰問。

李俊生1974年加入廉署，是第一代反貪人員，與廉署渡過充滿挑戰的日子。李於1996年至2010年任執行處處長期間，領導廉署打擊公私營機構貪污，並於1999年獲行政長官頒發香港廉政公署卓越獎章，對香港的反貪工作貢獻良多，向他深表敬意。

胡英明續稱，李俊生服務廉署逾35年，樂於分享經驗，與同事亦師亦友，深受愛戴。曾經與李俊生共事的廉署同事，深切懷念他的睿智，及關懷下屬的領袖風範。

李俊生周日離世

警方於1月28日接獲報案，指發現事主倒臥於北角城巿花園對開，懷疑從高處墮下。警員接報到場，事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。

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記者：吳卓峰