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【殘疾歧視】患甲亢琴行客服試用期請17天病假遭解僱　平機會代申索賠償約10萬元

社會 17:56 2024/01/30

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琴行客服患甲亢遭解僱，平機會代申索賠償約10萬元。（資料圖片）

琴行女客戶服務主任在試用期內確診甲亢而需請病假17天，琴行指難以無限期等待她康復，於她確診後8天以無法合作為由解僱她。該前客服主任入向平機會投訴琴行歧視，平機會今（30日）代她入稟區域法院，向琴行申索約10萬元情感及薪金損失。

申索人陳詠琴，答辯人第一流行鋼琴教室有限公司。

入稟狀指，申索人在2022年5月12日入職涉案琴行任職客戶服務主任，同年7月23日，申索人因呼吸困難求診，兩天後被診斷患上甲狀腺機能亢進症（甲亢），獲醫生給予6天病假。

病假期間，琴行梁姓經理經WhatsApp指示申索人工作安排，申索人表示仍有心跳快症狀須再求醫，梁姓經理稱「手尾長嘅話要有心理準備」，「S10（分店）總要有個人，好難無限期等你好返」。

申索人於在7月29日再度求醫，獲批病假紙至8月8日。梁姓經理於8月2日致電申索人，表示公司無法繼續與她合作，公司需要員工在周六上班，故公司決定提出7天通知期解僱她。

申索人及後向平機會投訴琴行違反《殘疾歧視條例》，平機會遂代表申索人，向琴行申索6萬元情感損失及4.8萬元收入損失。

申索人指，她於確診後8天便遭迅速解僱，琴行傷害僱主與僱員間的互信，令她感到屈辱和尷尬，在疫情期間遭解僱亦加劇其不安和焦慮；另突遭解僱而大受打擊未能立即重投就業市場，故追討3個月收入。

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記者：陳曉欣

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