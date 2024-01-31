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婆媳糾紛︱新抱迫奶奶提早退休幫手湊孫 被拒後怒斥：愛孫就應該要答應

家事百科 13:19 2024/01/31

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新抱要求奶奶辭工幫手湊孫，奶奶拒絕，丈夫成磨心。（BB來了劇照）

婆媳糾紛從來是最難解決的問題。台灣一名奶奶日前在網上發文，指新抱產子後要求她辭職「幫手」湊孫，並會給予她目前工作的同等薪金，不過她卻十分喜歡現在的工作，加上仍有十年才到退休年齡，不願為湊孫而失去自己的生活。網民聽後一面倒支持奶奶的決定，並著她一定要堅持，否則很易成為新抱的奴隸。

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該名奶奶日前在facebook專頁「匿名公社」發文分享，她跟兒子及新抱同住，她20年來都在一間印刷廠工作，雖然月薪只有35000台幣（約8800港元），但她很喜歡這份工作，亦可自給自足的生活。她說，新抱誕下孫兒後，要求她提早退休，辭去工作幫忙照顧孫兒。

「我不太能夠理解媳婦的想法，一般媳婦不是最討厭奶奶帶孫了嗎？」她說，自己10年後才到退休年齡，加上對工作十分熱愛，不打算辭工，雖然新抱聲稱會給她現在的薪金，但她亦一口拒絕要求。此舉令新抱大為生氣，向丈夫投訴奶奶的行為，更指奶奶「不要臉」，「如果愛孫子就應該要答應（幫忙照顧）！」

奶奶坦言，現在一家四口住的屋都是她的名字，兒子曾提出聘請保母，並正在找房子搬出去，但仍未能平息婆媳糾紛。她表示，不介意兒子事事以妻子為先，「我也常常跟他（兒子）說結婚後要以老婆為主，畢竟她才是伴你一生的人」。

不少網民認為，奶奶應該堅持擁有自己的生活，「別為了誰，委屈自己，讓他們搬出去，距離才能產生美感和尊重。」、「堅持到底…不要答應」；亦有過來人提醒奶奶，幫忙湊孫並不是想像中的簡單，「改天小孩芝麻小事會被放大，就變成你被小孩綁著，沒自己的時間、空間、金錢！」。

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責任編輯：王明芳

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