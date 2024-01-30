「萬人迷」碧咸率國際邁阿密來港　咸爺：急不及待在香港看到大家

▲ 「萬人迷」碧咸將於本周領國際邁阿密訪港。

香港球壇最近喜事連連！繼香港足球代表隊相隔56年再度在亞洲盃決賽周亮相，表現交足功課外，「萬人迷」碧咸亦將於本周領軍國際邁阿密（MLS Inter Miami CF）首度訪港。

近日網上更流出一張活動邀請函，指碧咸將於2月2日率先現身保險公司發布會，親身分享再次到訪香港的感受，讓嘉賓們可近距離一睹「萬人迷」的風采。

網上消息一出，已令一眾香港球迷未睇波先興奮，隨即在各大群組中廣傳，引起廣泛討論。

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▲ 「萬人迷」碧咸。

咸爺：急不及待

其實咸爺對香港之行同樣嚴陣以待，Keep住健身維持完美Body，日前更在社交網站上載做足1000下掌上壓的短片，令網友看得血脈沸騰。

適逢本港近日寒流襲港，咸爺恰巧上載在氣溫僅3度的郊區浸溫泉的片段，露出Big爆胸肌及腹肌之餘，更被太太Victoria以「白色底橫」來開玩笑，恩愛之情瞬間令氣溫急升，未知今次香港之行會否夫妻檔上陣呢？

碧咸早前更拍攝短片，並謂：「我急不及待在香港看到大家，希望你們跟我同樣興奮，2月見！」

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