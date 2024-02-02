瘦身煩惱｜「168斷食」減肥3個月無成效　26歲港男大呻感挫敗　眼利網民憑餐單揭失敗原因

減肥用錯方法可能弄巧反拙。一名港男分享自己實行「168斷食法」已經3個月，但此減肥方法對他毫無成效，讓他大感挫敗。有熱心網民檢視餐單後，直指熱量太低，減肥失敗原因未明。不過，亦有精警網民一語道破，找出真正原因。

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該名26歲港男上周一（22日）在「連登討論區」發文，指自己身高172厘米，體重85公斤（約187.3磅），BMI 28.7，屬於過重。他指，近日進行「168斷食法」減肥已經3個月，當中有配合跑步和健身，且「好努力忍口」；惟體重沒有大變化，他對此感到挫敗，

「行咗168三個月，體重好似無咩點減到。好有無力感，我應該點做好？」

同時，事主又分享自己的減肥餐單和時間表：

7:30 早餐：M記雞扒通 （隔日食薯餅） 12:30 中午：大塊活雞胸飯 15:30 下午茶：溫泉蛋2隻 19:00 晚餐：家常便飯 23:30 蛋白奶昔 23:30-7:30 8小時不進食

網民嘲：816增肥法？

帖文下有熱心網民留言，詢問事主：「有無戒甜嘢、油膩嘢？」，同時亦指出不少飲食陷阱提醒：「鹽燒燒肉，好多人以為要雞胸，其實無脂肪嘅蛋白質效果係極差」；有網民更指出港男餐單份量太少，「怕唔怕餓親？」。後來有網民一語道破，反問事主：「168唔係16個鐘唔食嘢咩？」，惹來網民哄堂大笑，指事主是「816」增肥法，「唔怪得樓主減唔到肥」：

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10種常見減肥法的錯誤觀念

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁指出，自己當了那麼久減重醫生，發現大家很愛「把一個好觀念推到極端」，力求速效，結果導致反效果。因此，他盤點以下10種常見減肥法的錯誤觀念：

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營養師推薦「3221減肥法」

台灣營養師馬鳳吟（Mandy）曾在Facebook專頁「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」分享指，「3221減肥法」是一套不靠藥物、不用捱餓，每餐也可以吃得很有飽足感的減肥法，當中「3221」的意思是指：

3：每日3份蔬菜

2：每日攝取2,000毫升（2公升）水分

2：每餐2份蛋白質

1：每天只吃1餐澱粉（不超過兩份，即吃大概1/4碗白飯或小蕃薯）

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當中配合進食適量水果和適量運動，兩周內大減1.8公斤（約3.96磅），且餐餐可以不捱餓。

水果首選百香果

Mandy建議盡量在白天進食，如需在晚上進食則宜選擇GI值（升糖指數）較低的水果，如百香果（熱情果）、奇異果、蘋果、小番茄、葡萄等，而且只可吃一份。一份水果熱量約60kcal，一天最多吃兩份水果就足夠，因吃大量水果會有肥胖風險，且血糖難以控制。

Mandy表示自己比較常吃百香果，每100公克的熱量僅約64kcal，吃兩顆百香果就能獲得約3.2克膳食纖維，飽足感大增，因此一般每天吃一顆已很飽，而且還可促進排便，有助減肥。

平日挺胸收腹夾屁股

運動方面，Mandy表示自己在中午休息期間，會抽30分鐘進行深蹲40下的訓練，晚上則進行1分鐘的平板支撐，如果剛開始進行平板支撐時無法維持30秒，可先維持6至8秒，做5至6組後才再慢慢增加時間。此外，日常走路時亦時刻提醒自己收腹夾緊屁股，以訓練核心肌肉。

平板支撐標準動作：

1. 手撐地板垂直剛好90度

2. 腹部出力、夾緊臀部、骨盆後傾，注意力放在腰部、腹部

3. 腳尖並攏與肩同寬

4. 不憋氣、自然呼吸

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

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