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【垃圾徵費】公屋處理違規垃圾費用由房署承擔　將認真執行扣分制

社會 18:51 2024/01/30

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(左起）房屋署副署長（發展及建築）梁健文 、房屋局常任秘書長/房屋署署長羅淑佩 、房屋局副秘書長/房屋署副署長（策略）吳文傑 、房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝。（朱永倫攝）

垃圾徵費押後至8月1日實施，房屋署署長羅淑佩稱，正與物管公司討論，原則上署方會為物管公司提供補貼，強調會很小心使用公帑。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝指，不會要求物管公司承擔處理違規垃圾的費用，正商討不同的方案，包括物管公司處理違規垃圾後向房署實報實銷；以及房署每月向物管公司提供指定額度的補貼，以為違規垃圾「執手尾」，若實際處理費用超出補貼額度，亦可以再申請補足。

至於棄置大型垃圾，楊耀輝稱，屋邨垃圾站的棄置物均現均由食環署垃圾車運走，故居民棄置大型垃圾時只需貼上11元的指定標籤，並運至收集點，無須承擔運輸等的費用；而垃圾站在某些時段，如深夜等亦會上鎖，亦或要求市民棄置前預先預約。

羅淑佩又稱，現時會有非屋邨居民，因貪方便等，將廢物運至屋邨垃圾站棄置，署方未來會運用科技幫助監管，如閉路電視及物聯網感應等，有證據會交由執法部門調查。至於若居民適應期後仍屢勸不善，繼續違規棄置垃圾，將通知環保署執法，而公屋本身亦有針對亂拋垃圾的扣分制，屆時也會認真執行。她又指，若屋邨違規情況嚴重，或考慮是否修改計分制，如將沒有使用指定袋列入扣分的不當行為，但要視乎適應期觀察的情況，及適應期過後、環境局開始執法，方再決定。

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記者：黃小冰

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