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可憐的東西丨愛瑪史東從影以來最大膽演出　奧斯卡影后大熱作入場前8大備忘

娛樂 19:12 2024/01/30

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愛瑪史東有望憑《可憐的東西》奪奧斯卡影后。

愛瑪史東（Emily Jean Stone）早前憑電影《可憐的東西》（Poor Things）獲金球獎（音樂/喜劇組）影后，影片亦在金球獎（音樂/喜劇組）奪最佳電影（音樂/喜劇組），而在今屆奧斯卡獲11項提名。

愛瑪史東在《可憐的東西》化身「女版科學怪人」，並有大膽演出，影片將在下月29日在香港上映，入場前有8大備忘。

《可憐的東西》

1.改編享譽文壇得獎小說

《可憐的東西》改編著名蘇格蘭作家Alasdair Gray贏得享譽文壇的Whitbread Award及Guardian Fiction Prize同名小說，由電影《爭寵》（The Favourite）金獎提名編劇Tony McMamara與導演再度合作。

故事天馬行空荒誕離奇，自殺身亡的年輕女子貝拉被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。貝拉以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界，帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題，一部發人深省、意義深遠之作。

《可憐的東西》

2.獲奧斯卡認證

影片成問鼎奧斯卡大熱之作之一，獲11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本等大獎提名。

3.贏得多個獎項

《可憐的東西》新鮮出爐贏得金球獎最佳電影（音樂／喜劇組）、最佳女主角（音樂／喜劇組），另外還有威尼斯影展金獅獎、美國國家評論協會十大電影、美國電影學院十大電影等，至今已贏得73項獎項及365項提名。

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4.Rotten Tomatoes 93%好評

好評如潮，在影評網站Rotten Tomatoes獲得高達93%好評，於威尼斯影展首映完場時觀眾拍掌叫好超過10分鐘，被譽為「重新定義影史新典範，必將永垂不朽之作」，女主角愛瑪史東的突破性演出更被形容為「超凡驚世」。

5.愛瑪史東突破界限

已憑《星聲夢裡人》（La La Land）在金像封后的愛瑪史東今次在新片以正面全裸、多場大膽性愛場面瞓身演繹嬰孩心智熟女慾身的「女版科學怪人」，被譽為從影以來突破天花板之作，完全是豁出去的演技大爆發。

《可憐的東西》

6.兩大「最佳男配角」大鬥演技

同場與愛瑪史東大鬥演技的還有「變形俠醫」金像提名男星麥克雷法路（Mark Ruffalo），今次一改戲路飾演縱情聲色的律師，大展前所未見的喜劇感，贏得奧斯卡最佳男配角提名及多項大獎。

另一位戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福（Willem Dafoe）飾演瘋狂科學家，由造型到演繹都完全角色上身，贏得金球獎等多項「最佳男配角」提名。

《可憐的東西》

7.《爭寵》金像提名鬼才導演

希臘鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）之前憑《爭寵》贏得奧斯卡最佳電影及最佳導演提名，今次再度帶領《爭寵》金像級幕後班底，以其獨特美學，建構一個光怪陸離、充滿黑色幽默和超現實色彩的世界。

8.金像級幕後班底

電影的金像級幕後班底，由美術設計、攝影到服飾化裝，均發揮無限想像，創意打造一個歐洲維多利亞時代的超現實世界，帶領觀眾遊走於前所未見的倫敦、巴黎、里斯本、亞歷山大港和布達佩斯。

同時，女主角愛瑪史東的造型服飾，亦獨特古怪又美麗。

撰文 : TOPick柴犬出動

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