P1X3L 5G 八星賀歲丨為賀年節目宣傳派揮春玩遊戲　P1X3L 5G宣布4月開演唱會

▲ 《P1X3L 5G 八星賀歲》全員大合照。

葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）和鍾卓穎（Ash）在ViuTV節目《P1X3L 5G 上台計劃》組成限定團體P1X3L 5G赴台灣歷各種挑戰，完成限定舞台。

新一季P1X3L 5G將重組，在《P1X3L 5G 八星賀歲》走訪到香港及澳門不同地方，繼續接受一連串精彩刺激的挑戰及遊戲賀新年。

P1X3L成員丨貓奴吳啟洋率粉絲做義工 Phoebus為過百貓貓清潔兼餵食

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P1X3L 5G開演唱會

《P1X3L 5G 八星賀歲》將於下周一（2月5日）首播，Marco、George、Phoebus、Yoyo、Alice、Sica、Win Win和Ash在今日（1月30）現身觀塘apm出席記者會，為節目宣傳造勢。

會上，8位主持與觀眾分享拍攝點滴和預告節目內容，並即場大玩小游戲，他們玩遊戲時手舞足蹈的場面搞笑又可愛。

此外，P1X3L 5G更在現場宣布將於今年4月假旺角麥花臣舉行演唱會，令粉絲們興奮不已。

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