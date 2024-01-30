盛勁為麥明詩證婚訊求婚片段曝光　準新郎長文寫愛的宣言：好好彩先可以遇到你

▲ 盛勁為成功向麥明詩求婚。

早前麥明詩婚照流出，傳十優港姐與盛勁為結婚，但雙方一直未有回應，在今晚，盛勁為在個人社交平台上載求婚片段，更寫長文向未婚妻發表愛的宣言。

盛勁為表示：「以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好，但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓 part-time 啊？當見識吓、識吓女仔囉。」

「聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做喱啡，見到好多靚女，但最後.我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢」

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▲ 盛勁為向麥明詩求婚片段

麥明詩盛勁為結婚丨「情人」「朋友」完美結合

「由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎（嚟）冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 ？....（下刪一萬字）同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。」

「之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做⋯.好嘢」

麥明詩盛勁為結婚丨一起同甘共苦

「你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過」

「拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」

就結婚一事，盛勁為回應TOPick證實與麥明詩在3月結婚，並已向未婚妻送上鑽戒。

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