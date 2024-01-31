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嚴重車禍︱29歲女教師觀塘駕Tesla連撞4途人　被撞5歲女童危殆車cam還原事發一刻

休閒消費 09:28 2024/01/31

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29歲女教師觀塘駕Tesla連撞4途人，被撞5歲女童仍然危殆。

觀塘周一（29日）下午發生一宗嚴重車禍，一名29歲女教師在觀塘駕駛Tesla電動車時，疑失控剷上行人路，撞到4名途人，其中包括一名5歲讀幼稚園的女童，有頭部重創及大腿骨折情形，被送往伊利沙伯醫院後需插喉搶救，而女童目前情況仍然危殆，留醫深切治療部。

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案件昨日（30日）於觀塘裁判法院提堂，涉事29歲被告姚雨恩報稱教師，被控於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界道路上危險駕駛，導致周璵淩身體受到嚴重傷害。被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至4月30日再提訊，被告獲准以8,000元保釋，並須交出車牌，不得駕駛任何車輛。

據網上流傳的車cam影片拍到，事發於29日下午約5時，涉事Tesla由協和街右轉入月華街時，疑高速失控剷向行人路，4名途人閃避不及被撞倒在地，引來市民圍觀。

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傷者中，一名5歲女童頭部、面部及腳部都受傷流血，至今仍然危殆，而其36歲父親手部亦受傷。至於另外兩名途人分別是頭部及腳部受傷，同被送院檢查。車禍現場的3米長鐵欄則被撞毀，而Tesla車頭泵把亦飛脫，零件散落地上。

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責任編輯：王明芳

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