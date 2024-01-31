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麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐麥明詩宣布婚訊　前度男友林作疑以一舉動回應

娛樂 10:23 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

林作疑似對前度麥明詩的婚訊作回應！

恭喜盛勁為、麥明詩！在昨晚（1月30日）10時多，麥明詩（Louisa）與盛勁為都分別在自己社交平台證實婚訊。盛勁為上載求婚短片，不過從片中所見是麥明詩主動向男友求婚，她向男友送上靚錶並激動地說：「我想同你求婚！」

麥明詩其後在IG上載盛勁為在海邊送花及玩具「鑽戒」的求婚相，在一晚過後有超過1100則留言，向二人送上祝福。

在盛勁為、麥明詩承認婚訊後，麥明詩的前度林作似乎相當緊貼消息，疑似以一個舉動來作回應！

盛勁為麥明詩證婚訊求婚片段曝光　準新郎長文寫愛的宣言：好好彩先可以遇到你

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麥明詩盛勁為結婚丨Louisa曾為林作落淚

麥明詩曾與林作拍拖，並於2016年分手。二人的名字到今仍不時同時被提上，又或被重提他們昔日戀情。

麥明詩曾被影到在電視城走廊一邊講電話一邊落淚，又被影到到林作家收拾自己的物品。

後來，麥明詩在節目《後生仔傾吓偈》上講起情傷仍不斷落淚，指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。

麥明詩指自己最討厭給假承諾和假希望的男人。（影片截圖）

麥明詩盛勁為結婚丨Louisa覺求婚唔容易

麥明詩在宣布婚訊後，就繼續在IG限時動態內「放閃」，她感謝為她保守秘密多個月的朋友，並寫道：「自己經歷過之後，感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易。」

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麥明詩盛勁為結婚丨林作疑作回應

昨晚，林作在IG限時動態分享自己與友人到餐廳用膳的相片，嘆著紅酒與美食的他笑得開懷，直至在盛勁為、麥明詩出po證婚訊後，林作就剛巧在IG限時動態內上載黑色畫面，未知是錯手抑或是表現達自己對前度比自己早結婚的不滿。

但由於林作的「黑圖」限時動態未有任何字句、聲音，難免令人懷疑他是對前度的婚訊作回應。

在1小時過後，林作上載自己赤裸上身的短片，未有解釋上載「黑圖」的緣故。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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