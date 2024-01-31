升中派位︱女兒成績差每晚補習至10時周末再操卷　港媽憂心：驚派又遠又B3中學

▲ 女兒成績差每晚補習至10時周末再操卷，港媽憂心女兒會被派往Band3中學。（iStock圖片）

子女學業不理想，不少父母都會想盡辦法改善。有港媽在社交平台發文向網民求教，她表示女兒成績差，為追呈分試，除了平日晚上飯後補習，周末兩日都要加操3小時，並有學不同興趣，最近女兒還表示想多學一樣樂器，港媽猶豫，因不知是否對升中有幫助。

有港媽在facebook群組「全港‧升中一家長互助群組」發文，她表示，女兒成績差，以往未補習前，中文及英文都不及格，分別只有50多分及20多分，補習後中文合格有60多分，英文亦進步至40多分。

女兒現時放學後在學校做功課1.5小時，回家吃晚飯後就在補習，每晚都補到9時、甚至10時才回家。而近來為了追呈分試，每個星期六、日都要加操3小時。惟現時級名次是6X/104。

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港媽表示，女兒的升中目標是Band 2B至2C，很擔心女兒會派到又遠又Band3的中學。港媽指出，女兒本身已在學游水及繪畫，但兩樣都沒有特別獎項。最近講起小提琴，女兒說想試學，但港媽覺得她已經很辛苦，猶豫是否讓她學，

依家先嚟學小提琴，對升中有無幫助？如無，我暫時都唔想佢再學多一樣嘢。

網民批學習生活太辛苦

帖文引起不少網民回應，有網民批評樓主為女兒安排的學習生活影響心理發展，「放學做完功課已經好攰，仲要晚晚補到咁夜，大人都頂唔順」、「補習唔係多補就有用，留意小朋友追不上的原因」、「如果谷得咁犀利都係B2，阿女好彩入到B2b的話會好辛苦」、「小朋友好辛苦架，其實你有冇想過小朋友每日六點幾就要起身，十點幾先返到屋企」、「媽媽，你每日返工返15-16個鐘得嗎？」。

另有網民表示，估計樓主女兒學術根基鬆散，現階段需要補底，而樓主付出的時間金錢跟回報不成正比，每日功課班及補習班收不到效果，變相即使在操卷班加拖，也可能因水平及底子不穩定問題而變得事倍功半。

有網民亦認同，現時事主女兒的學業、課外活動及功輔補習時間分配失衡，並有詳細建議，包括取消功輔班，因功輔班只指導作業，但沒有具體講解教導，所以小朋友有機會不了解功課內容。

周末的操卷班亦可暫停，因操卷一般以拔尖為主，如果基礎未打穩，應多花時間做補底。網民建議可以改為每周私補2至3日，重點講解功課做錯的部分，以每課題理解融匯貫通爲目標。

課外活動方面，畫漫畫是事主女兒的專長及興趣，但不必恆常去學，可以自行安排時間自由創作；游水亦非重點訓練運動員，不必刻意操水，除非學界有排名前列獎項，否則不值得花時間操練；小提琴短期內不會有成績，反佔用了寶貴的時間，對升中零優勢「「升中即至，先放下可暫擱置的活動，留一些减壓又不花時的興趣，主力學業跟進。」

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責任編輯：王明芳