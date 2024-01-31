  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名校開放日︱直資名校拔萃男書院附屬小學　新春開放日無需預約參觀校園

升學教育 10:20 2024/01/31

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。（經濟日報資料圖片）

要為子女預備2025/26年度升小的家長，需要陸續搜集各小學的資料，為孩子選出心儀的學校，而參加學校開放日可以最直接了解學校環境和學生情況。拔萃男書院附屬小學將於2月4日舉辦一年一度的新春開放日，無需預約即可參觀校園。

拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎。學校將於2月4日舉辦新春開放日，時間由中午12時至下午5時，活動內容包括開幕禮表演、課室參觀、中文書法比賽、音樂表演、體育表演等。

家長和小朋友無需報名，可以直接前往參與。學校提供免費接駁巴士來回九龍塘及校園，有需要家長可參考相關安排（按此連結）。

最新影片：

童學園
校長專訪︱啟迪課程強化面試技巧邀家長分享報校心得　學之園裝備孩子升讀心儀小學



男拔附小是全日制直資英文小學，提供150個小一學額，作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校2024/25學年全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林愛娜

小學 拔萃男書院附屬小學 小一派位 中小學教育 中小學考試

最高瀏覽

【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）