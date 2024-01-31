名校開放日︱直資名校拔萃男書院附屬小學　新春開放日無需預約參觀校園

▲ 拔萃男書院附屬小學每年都吸引大批家長為兒子報讀。（經濟日報資料圖片）

要為子女預備2025/26年度升小的家長，需要陸續搜集各小學的資料，為孩子選出心儀的學校，而參加學校開放日可以最直接了解學校環境和學生情況。拔萃男書院附屬小學將於2月4日舉辦一年一度的新春開放日，無需預約即可參觀校園。

拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎。學校將於2月4日舉辦新春開放日，時間由中午12時至下午5時，活動內容包括開幕禮表演、課室參觀、中文書法比賽、音樂表演、體育表演等。

家長和小朋友無需報名，可以直接前往參與。學校提供免費接駁巴士來回九龍塘及校園，有需要家長可參考相關安排（按此連結）。

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男拔附小是全日制直資英文小學，提供150個小一學額，作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校2024/25學年全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

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責任編輯：林愛娜