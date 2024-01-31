高空擲物｜馬鞍山男子狂掟雜物落樓　疑失眠煩躁半邊身伸出窗【附14款食物有助睡眠】

馬鞍山富寶花園一名76歲男子，昨日（30日）近中午時分疑前一晚受失眠困擾，在單位內情緒激動，更狂掟雜物落樓，甚至一度把半邊身伸出窗外，警方及消防到場戒備。男子最終在單位自行開門送院，目前以涉嫌「高空擲物」被捕。

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事發地點位於富寶花園5座一個單位，76歲的事主在上午11時57分突然情緒激動，反鎖在單位內，並將大量不銹鋼餐具及器皿掟落樓，幸未有人受傷。警方及消防等接報到場，由於事主一度把半邊身伸出窗外，因此消防亦在地面張開救生氣墊戒備。

此外，消防並派員游繩在大廈外牆戒備，事主最終經遊說下情緒回復穩定自行開門，沒有受傷，救護員為安全起見把他送院檢查。據悉，事主疑因前一晚失眠致情緒激動，警方目前以以涉嫌「高空擲物」拘捕事主。

「478呼吸法」 調節呼吸助放鬆神經

對於改善睡眠質素，美國亞歷桑納大學醫學教授威爾（Andrew Weil）曾介紹一種「478呼吸法」，指透過調節呼吸令更多氧氣進入肺部，放鬆副交感神經，能有助減輕焦慮和憤怒反應、控制渴求，從而幫助入睡。威爾提醒最初進行「478呼吸法」時有機會頭暈，建議先坐下或躺下練習，以免跌倒。他又建議每天至少進行2次「478呼吸法」，以獲得最好的效果。

「478呼吸法」步驟如下：

1. 先盡量排走肺部空氣

2. 閉上嘴用鼻吸氣4秒

3. 吸氣後閉氣7秒

4. 用嘴呼氣，同時發出「呼」的聲音8秒，即完成一個呼吸循環

5. 共做4個呼吸循環，即完成一次「478呼吸法」

14款食物有助睡眠

要改善睡眠質素，台灣營養師余朱青建議可從生活習慣及飲食兩方面著手，例如睡前1小時避免使用電子產品、2小時前避免進食以及不應午睡；食物方面，余朱青指食用富褪黑激素的食物有助睡眠，例子如下：

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