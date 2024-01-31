  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚｜一文盡看14奢華品牌龍年別注手袋　Burberry+Gucci+Dolce&Gabbana推限量新春手袋

休閒消費 11:34 2024/01/31

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

正所謂年近歲晚，又是新年別注產品拚過你死我活的大日子。屈指一算，雖然還有兩個星期才到農曆新年，但龍年精品早已全線上架，當中最引人注意的就一定是各大時裝品牌的手袋，事關今天手袋正是品牌的生財金蛋，只要中國市場旗開得勝，新一季營業額自然大有斬獲「袋袋平安」。

Dolce & Gabbana手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

Dolce & Gabbana 

沒有龍飛鳳舞，Dolce & Gabbana的新春系列手袋只有在標誌性的手袋上換上金色，設計師謂金色正好代表優雅繁榮，溫暖和力量的象徵，設計雙人組將此好運意象凝眾於手袋上藉此獻瑞中國傳統佳節。

Burberry EKD帆布手提袋$15,500。（圖片品牌提供）

Burberry 

今年Burberry為中國農曆新年推出的別注系列聲勢浩大，產品設計自然以紅色為主色，只用上英倫玫瑰和品牌的Equestrian knight徽章，將象徵龍年的意象減到最低，確保產品不會變成新年過後拿上顯得尷尬的雞肋。

Berluti公事包$60,000。（圖片品牌提供）

Berluti

不要以為龍年別注手袋只是女士們的專利，以造鞋起家的Berluti，今次將品牌最著名的Patina古法染色工藝和龍型圖騰混為一談，在工匠的處理下，皮革刺青工藝將彩色的龍紋圖案巧妙展現，以形如品牌首字母的B Thabor商標為靈感，龍身豐富的色彩和皮具呈現出的Cacao Intenso棕色和St. Emilion紅色帶來鮮明對比，配合頂級的Venezia皮革，最高級的Un Jour公事包非它莫屬。 

Furla手袋$2,660。（圖片品牌提供）

Furla

Furla早於2010年推出以PVC素材製造的Candy手袋，從此成為品牌熱賣系列之一，而為了慶賀龍年到來，這一次以迷你型號面世，特別挑選了6種中國蘭花色相用於手袋上，當中包括藍色的蝴蝶蘭、綠色的雲蘭、藍色的寶石蘭、桃紅色的桃姬蘭和黃色的杓蘭，配合可拆卸的金屬鏈條肩帶和雙手柄，希望大家以繽紛造型迎接新一年。

Moschino背囊$7,100。（圖片品牌提供）

Moschino 

設計充滿幽默感的時裝品牌Moschino，在處理龍年系列時豈會甘於平凡？找來80年代經典街機遊戲的「泡泡龍」代替傳統龍的形象，妁電玩中出現的雙胞胎龍寶Bub與Bob移植於手袋上，讓大家齊來過一個不一樣的龍年。

Fendi手袋$42,500。（圖片品牌提供）

Fendi

不讓Moschino專美，Fendi的龍年系列單是名字毫陣容強大，除了品牌外，還冠上日本潮人藤原浩創立的FRGMT和大家熟悉的動畫寶可夢，三者來一個合而為一，在FF織花或帆布的Peekaboo、Baguette上加入劇中的快龍和迷你龍帶來玩味，喜歡寶可夢的粉絲不可錯過。（$42,500 / Fendi）

Moynat手袋售價待定。（圖片品牌提供）

Moynat 

來自法國有百年歷史的行李品牌Moynat，為慶祝農曆新年推出的Duo BB手提袋，設計上都可以說上是別具一格，原因是捨棄一貫的龍的形象，以網版印刷將吉祥果印在品牌著名的Taurillon牛皮上，藉此象徵繁榮、好運和富足。

Gucci背囊$22,000。（圖片品牌提供）

Gucci 

今年將會是Gucci非常重要決定性的一年，因為創作總監Sabato De Sarno正式登場，春夏亦是他首個操刀的系列，至於龍年別注系列雖然沒有表明是他的作品，但都可以算是一年開始的打頭陣之作，設計沿用過往袋款，而且將中國元素減到最低，理應順利過度，而要說最有中國元素的就是圖中的Interlocking Wing背囊。

Shanghai Tang手袋$4,680。（圖片品牌提供）

Shanghai Tang

今年上海灘將新年系列定名為《祥龍獻瑞》，與藝術家蔡贇驊再度合作，顧名思義直表用上傳統的龍圖騰成為產品上的賣點，龍身圖案飄逸威嚴，每一個牡丹鱗片都似乎蘊含著千年的智慧，部分產品再搭配傳統盤釦設計，意謂盤釦脫胎於中國結的形，代表承載著上古時期結繩記事的久遠記憶，是古老的中國文化符號，身為中國風的擁躉，這一個手袋應該?滿分。

Max Mara手袋$7,290。（圖片品牌提供）

Max Mara

Max Mara近年力谷品牌的teddy coat有眼得見，品牌應用了最優良的羊絨做出軟綿綿的大衣，如像毛毛熊玩偶般的手感，而為了龍年將至，將這意念用於手袋，而且用上代表傳統中國喜慶的紅色，帶來耳目一新效果。

Marimekko手袋$995。（圖片品牌提供）

Marimekko

手袋不一定昂貴的才是好，近年愈來愈多人拿上環保布袋上街，絕對是一件好事，當中芬蘭品牌Marimekko的布袋可見在鬧市中出現頻繁，而龍年限定膠囊系列，由設計師Antti Kekki設計出一個全新的印花Jalo（高貴），以絢麗俏皮的色調展現了抽象龍形狀，希望以Jalo溫柔而堅定地帶領我們走向未來。

Loro Piana手袋售價待定。（圖片品牌提供）

Loro Piana

素來標榜用料上乘的Loro Piana，在農曆新年系列依然忠於自己，雖則創作靈感來自東方文化，但用料上採用品牌獨家紗線製作手袋和服裝，圖案飾有龍形刺繡花紋圖案，用色細膩柔和，從淡紫色、粉色、淡藍色到海藍寶石，讓你淡淡然過一個新春節慶。

Giorgio Armani手袋$9,800。（圖片品牌提供）

Giorgio Armani

相比往年，今年Giorgio Armani的新春系列就低調得多，鮮有地在pebbled leather用上Monogram圖案，然後加入龍形圖案穿插其中，沒有大鑼大鼓，保持大師的低調作風。

Tory Burch手袋$7,550。（圖片品牌提供）

Tory Burch

久違了的Tory Burch亦於中國龍年推出限家別注，在雙T商標上鑲嵌了有著水晶的龍，設計簡單明快，沒有半點拖泥帶水，直接道出龍年別注賣點。（$7,550 / Tory Burch）

產品查詢：Burberry（2868 3511）、Berluti（2343 0855）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、Furla（2344 3902）、Fendi（2524 1339）、Gucci（2234 7322）、Giorgio Armani（2956 2123）、Loro Piana（2868 9623）、Max Mara（2722 9606）、Moynat（2596 0555）、Marimekko（2701 9288）、Moschino（2525 4706）、Shanghai Tang（2918 1505）、Tory Burch（2234 7282）

記者：何偉雄

相關文章

時尚速報︱Rimowa新推旅行袋系列　再生尼龍推動環保
16:21 2024/01/26
時尚速報︱Rimowa新推旅行袋系列　再生尼龍推動環保
農曆新年2024丨LOEWE玉石賀新春　楊冪任品牌代言人
16:15 2024/01/26
農曆新年2024丨LOEWE玉石賀新春　楊冪任品牌代言人
時尚速報｜CASETiFY聯乘最強動漫《咒術迴戰》　必搶「獄門疆」AirPods保護殼
12:02 2024/01/29
時尚速報｜CASETiFY聯乘最強動漫《咒術迴戰》　必搶「獄門疆」AirPods保護殼

你可能感興趣

時尚速報︱Rimowa新推旅行袋系列　再生尼龍推動環保
16:21 2024/01/26
時尚速報︱Rimowa新推旅行袋系列　再生尼龍推動環保
農曆新年2024丨LOEWE玉石賀新春　楊冪任品牌代言人
16:15 2024/01/26
農曆新年2024丨LOEWE玉石賀新春　楊冪任品牌代言人
時尚速報｜CASETiFY聯乘最強動漫《咒術迴戰》　必搶「獄門疆」AirPods保護殼
12:02 2024/01/29
時尚速報｜CASETiFY聯乘最強動漫《咒術迴戰》　必搶「獄門疆」AirPods保護殼
消費資訊 消費種類 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）