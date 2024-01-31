時尚｜一文盡看14奢華品牌龍年別注手袋　Burberry+Gucci+Dolce&Gabbana推限量新春手袋

正所謂年近歲晚，又是新年別注產品拚過你死我活的大日子。屈指一算，雖然還有兩個星期才到農曆新年，但龍年精品早已全線上架，當中最引人注意的就一定是各大時裝品牌的手袋，事關今天手袋正是品牌的生財金蛋，只要中國市場旗開得勝，新一季營業額自然大有斬獲「袋袋平安」。

▲ Dolce & Gabbana手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

Dolce & Gabbana

沒有龍飛鳳舞，Dolce & Gabbana的新春系列手袋只有在標誌性的手袋上換上金色，設計師謂金色正好代表優雅繁榮，溫暖和力量的象徵，設計雙人組將此好運意象凝眾於手袋上藉此獻瑞中國傳統佳節。

▲ Burberry EKD帆布手提袋$15,500。（圖片品牌提供）

Burberry

今年Burberry為中國農曆新年推出的別注系列聲勢浩大，產品設計自然以紅色為主色，只用上英倫玫瑰和品牌的Equestrian knight徽章，將象徵龍年的意象減到最低，確保產品不會變成新年過後拿上顯得尷尬的雞肋。

▲ Berluti公事包$60,000。（圖片品牌提供）

Berluti

不要以為龍年別注手袋只是女士們的專利，以造鞋起家的Berluti，今次將品牌最著名的Patina古法染色工藝和龍型圖騰混為一談，在工匠的處理下，皮革刺青工藝將彩色的龍紋圖案巧妙展現，以形如品牌首字母的B Thabor商標為靈感，龍身豐富的色彩和皮具呈現出的Cacao Intenso棕色和St. Emilion紅色帶來鮮明對比，配合頂級的Venezia皮革，最高級的Un Jour公事包非它莫屬。

▲ Furla手袋$2,660。（圖片品牌提供）

Furla

Furla早於2010年推出以PVC素材製造的Candy手袋，從此成為品牌熱賣系列之一，而為了慶賀龍年到來，這一次以迷你型號面世，特別挑選了6種中國蘭花色相用於手袋上，當中包括藍色的蝴蝶蘭、綠色的雲蘭、藍色的寶石蘭、桃紅色的桃姬蘭和黃色的杓蘭，配合可拆卸的金屬鏈條肩帶和雙手柄，希望大家以繽紛造型迎接新一年。

▲ Moschino背囊$7,100。（圖片品牌提供）

Moschino

設計充滿幽默感的時裝品牌Moschino，在處理龍年系列時豈會甘於平凡？找來80年代經典街機遊戲的「泡泡龍」代替傳統龍的形象，妁電玩中出現的雙胞胎龍寶Bub與Bob移植於手袋上，讓大家齊來過一個不一樣的龍年。

▲ Fendi手袋$42,500。（圖片品牌提供）

Fendi

不讓Moschino專美，Fendi的龍年系列單是名字毫陣容強大，除了品牌外，還冠上日本潮人藤原浩創立的FRGMT和大家熟悉的動畫寶可夢，三者來一個合而為一，在FF織花或帆布的Peekaboo、Baguette上加入劇中的快龍和迷你龍帶來玩味，喜歡寶可夢的粉絲不可錯過。（$42,500 / Fendi）

▲ Moynat手袋售價待定。（圖片品牌提供）

Moynat

來自法國有百年歷史的行李品牌Moynat，為慶祝農曆新年推出的Duo BB手提袋，設計上都可以說上是別具一格，原因是捨棄一貫的龍的形象，以網版印刷將吉祥果印在品牌著名的Taurillon牛皮上，藉此象徵繁榮、好運和富足。

▲ Gucci背囊$22,000。（圖片品牌提供）

Gucci

今年將會是Gucci非常重要決定性的一年，因為創作總監Sabato De Sarno正式登場，春夏亦是他首個操刀的系列，至於龍年別注系列雖然沒有表明是他的作品，但都可以算是一年開始的打頭陣之作，設計沿用過往袋款，而且將中國元素減到最低，理應順利過度，而要說最有中國元素的就是圖中的Interlocking Wing背囊。

▲ Shanghai Tang手袋$4,680。（圖片品牌提供）

Shanghai Tang

今年上海灘將新年系列定名為《祥龍獻瑞》，與藝術家蔡贇驊再度合作，顧名思義直表用上傳統的龍圖騰成為產品上的賣點，龍身圖案飄逸威嚴，每一個牡丹鱗片都似乎蘊含著千年的智慧，部分產品再搭配傳統盤釦設計，意謂盤釦脫胎於中國結的形，代表承載著上古時期結繩記事的久遠記憶，是古老的中國文化符號，身為中國風的擁躉，這一個手袋應該?滿分。

▲ Max Mara手袋$7,290。（圖片品牌提供）

Max Mara

Max Mara近年力谷品牌的teddy coat有眼得見，品牌應用了最優良的羊絨做出軟綿綿的大衣，如像毛毛熊玩偶般的手感，而為了龍年將至，將這意念用於手袋，而且用上代表傳統中國喜慶的紅色，帶來耳目一新效果。

▲ Marimekko手袋$995。（圖片品牌提供）

Marimekko

手袋不一定昂貴的才是好，近年愈來愈多人拿上環保布袋上街，絕對是一件好事，當中芬蘭品牌Marimekko的布袋可見在鬧市中出現頻繁，而龍年限定膠囊系列，由設計師Antti Kekki設計出一個全新的印花Jalo（高貴），以絢麗俏皮的色調展現了抽象龍形狀，希望以Jalo溫柔而堅定地帶領我們走向未來。

▲ Loro Piana手袋售價待定。（圖片品牌提供）

Loro Piana

素來標榜用料上乘的Loro Piana，在農曆新年系列依然忠於自己，雖則創作靈感來自東方文化，但用料上採用品牌獨家紗線製作手袋和服裝，圖案飾有龍形刺繡花紋圖案，用色細膩柔和，從淡紫色、粉色、淡藍色到海藍寶石，讓你淡淡然過一個新春節慶。

▲ Giorgio Armani手袋$9,800。（圖片品牌提供）

Giorgio Armani

相比往年，今年Giorgio Armani的新春系列就低調得多，鮮有地在pebbled leather用上Monogram圖案，然後加入龍形圖案穿插其中，沒有大鑼大鼓，保持大師的低調作風。

▲ Tory Burch手袋$7,550。（圖片品牌提供）

Tory Burch

久違了的Tory Burch亦於中國龍年推出限家別注，在雙T商標上鑲嵌了有著水晶的龍，設計簡單明快，沒有半點拖泥帶水，直接道出龍年別注賣點。（$7,550 / Tory Burch）

產品查詢：Burberry（2868 3511）、Berluti（2343 0855）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、Furla（2344 3902）、Fendi（2524 1339）、Gucci（2234 7322）、Giorgio Armani（2956 2123）、Loro Piana（2868 9623）、Max Mara（2722 9606）、Moynat（2596 0555）、Marimekko（2701 9288）、Moschino（2525 4706）、Shanghai Tang（2918 1505）、Tory Burch（2234 7282）

記者：何偉雄