麥明詩盛勁為結婚丨麥何小娟榮升準外母祝福愛女　麥明詩求婚超緊張：真係唔容易

▲ 麥明詩撰文透露求婚心情。

「十優港姐」麥明詩跟機師盛勁為昨晚公佈婚訊,麥明詩於IG上載盛勁為在海邊送花及超大「鑽戒」的求婚相,她寫道:「WeSaidYes」,至於盛勁為就撰文自爆二人相識經過,以及「被求婚」過程。

麥明詩「求婚」大壓力

凌晨時份,麥明詩於IG限時動態上載二人合照,更分享向盛勁為「求婚」的感受,她寫道:

自己經歷過之後

感受到求婚是好大壓力

嗰日好緊張

真係唔容易

另外不少圈中好友紛紛留言祝賀,當中馮盈盈舊愛鄭衍峰追問麥明詩求婚時有否下跪,麥明詩即回覆:「haha yes but I want to leave some room for imagination」,似乎想留點幻想空間給大家。

何小娟榮升準外母

麥明詩上載一張婚照,盛勁為以型仔機師Look示人,至於準新娘穿上藍色低胸裙兼拿著花球,笑容甜到漏。

此外,麥明詩上載盛勁為「被求婚」片段,當中有不少盛勁為半裸上身照,其中一位男友人笑說:「佢唔係好鍾意著衫」,另一把女聲就和應:「佢剩係著底褲。」

另外準外母麥何小娟於社交平台轉載女兒求婚照並留言:「祝福你們幸福美滿」,麥明詩即回覆:「thank you mum」,麥媽媽回應愛女:「Blessings to both of you!」

其後麥媽媽再於愛女IG留言送祝福:「祝福你們幸福美滿!祝福你們白頭到老!」至於未來女婿盛勁為即回覆:「多謝未來外母!」,認真識做呀!

