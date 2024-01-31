麥明詩盛勁為結婚丨麥何小娟榮升準外母祝福愛女　麥明詩求婚超緊張：真係唔容易

▲ 麥明詩撰文透露求婚心情。

「十優港姐」麥明詩跟機師盛勁為昨晚公佈婚訊，麥明詩於IG上載盛勁為在海邊送花及超大「鑽戒」的求婚相，她寫道：「WeSaidYes」，至於盛勁為就撰文自爆二人相識經過，以及「被求婚」過程。

麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐麥明詩宣布婚訊 前度男友林作疑以一舉動回應

麥明詩「求婚」大壓力

凌晨時份，麥明詩於IG限時動態上載二人合照，更分享向盛勁為「求婚」的感受，她寫道：

自己經歷過之後

感受到求婚是好大壓力

嗰日好緊張

真係唔容易

另外不少圈中好友紛紛留言祝賀，當中馮盈盈舊愛鄭衍峰追問麥明詩求婚時有否下跪，麥明詩即回覆：「haha yes but I want to leave some room for imagination」，似乎想留點幻想空間給大家。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盛勁為麥明詩證婚訊求婚片段曝光 準新郎長文寫愛的宣言：好好彩先可以遇到你

何小娟榮升準外母

麥明詩上載一張婚照，盛勁為以型仔機師Look示人，至於準新娘穿上藍色低胸裙兼拿著花球，笑容甜到漏。

此外，麥明詩上載盛勁為「被求婚」片段，當中有不少盛勁為半裸上身照，其中一位男友人笑說：「佢唔係好鍾意著衫」，另一把女聲就和應：「佢剩係著底褲。」

另外準外母麥何小娟於社交平台轉載女兒求婚照並留言：「祝福你們幸福美滿」，麥明詩即回覆：「thank you mum」，麥媽媽回應愛女：「Blessings to both of you!」

其後麥媽媽再於愛女IG留言送祝福：「祝福你們幸福美滿！祝福你們白頭到老！」至於未來女婿盛勁為即回覆：「多謝未來外母！」，認真識做呀！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：馮盈盈專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R