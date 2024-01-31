高危群組盡早補強　接種新一代新冠疫苗對付變異病毒株

新冠病毒感染個案在過去數月有上升趨勢，接種疫苗加強防護彷彿刻不容緩。政府去年尾開始，先後購入針對變異病毒種的mRNA疫苗供市民接種。有醫生建議，高危人士包括長者、患有慢性疾病及免疫力低下人士，應盡早接種加強劑，以提升抗體水平，減低重症、入院及死亡風險。

最新影片：

根據污水及人類感染個案病毒樣本，新冠病毒在香港近月的活躍度明顯上升，世衛列為需要留意的變異病毒株JN.1已取代XBB病毒株主要流行病毒株成為主流。相對於爆發初期的Alpha、Beta及隨後出現的Omicron，其傳播力變得更強，幸而致病性未有明顯上升，加上過去幾年市民相繼受到感染或接種疫苗，建立了免疫屏障，令大爆發未有再現。

XBB疫苗加強保護性

隨著變異病毒株出現，接種疫苗仍是預防重症及入院的最有效手段。疫情初期，本地市民分別接種傳統滅活式疫苗或使用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗，兩者屬於不同技術平台，能針對原始病毒株。因應變異病毒株，mRNA疫苗更發展到第三代，能夠針對XBB病毒株，而且對JN.1變異病毒株亦有保護作用，能夠為高危人士提供保護。

高危族把握接種時機

感染及傳染病科專科林緯遜醫生認為，疫苗接種已演變至季節性流感般，每年會按當季流行病毒株作出微調，高危人士應盡早接種新一代XBB疫苗，減低重症及死亡風險︰「高齡、患有慢性疾病及免疫系統疾病人士，可考慮接種XBB單價疫苗為加強劑，這類mRNA疫苗其中一個好處是能夠針對當刻流行的病毒株，而單價疫苗誘發的免疫反應，亦比二價為佳。」

不過，許多市民未必認清自己是否屬於高危群組，林醫生舉例說，部份中年人士慣常行山運動，平日精神抖擻，但就未必意識到原來自己患有慢性疾病︰「必須主動留意自己身體狀況，以為自己一定健康狀況良好而忽略出現重症的可能性。」

至於何時接種，林醫生建議在注射最後一針或感染新冠病毒之六個月後注射加強劑，並建議市民可考慮「溝針」注射新一代mRNA疫苗，因數據顯示其保護力更高。副作用方面，他指以同一疫苗技術平台比較，沒有新的安全訊號，未有明顯增加。

林醫生提醒市民，除了因應自身狀況接種疫苗，過去幾年的防護措施亦應持續，例如戴口罩，特別是高危人士去到人煙稠密或乘坐公共交通工具。如家中小朋友生病甚至發燒，家長應考慮不讓他們上學。

「溝針」增抗體水平 保護力更強

新冠疫苗因應病毒株變異而研發，最近的XBB疫苗就能對抗XBB及JN.1病毒株。不過，以往打齊兩針的市民或抱有疑問︰「之前已經注射過科興或復必泰，是否可以接種其他疫苗呢？」

這種被稱為「溝針」（即注射不同技術平台或不同品牌的疫苗）的接種安排，經研究指能夠進一步提升抗體水平，加強保護性。早前有專家指出，即使首兩針接種滅活疫苗，第三針為mRNA疫苗，抗體水平亦能有所提升，保護力反而更強。假設首兩針為同一款mRNA疫苗，再採用不同品牌的mRNA疫苗為加強劑，亦有更好的加強效果，市民可因應個人情況與家庭醫生商討，盡早進行接種。

感染及傳染病科專科

林緯遜醫生