【更改保釋】港珠澳大橋工程釀兩死案　法籍工程師被控誤殺准保釋離港

▲ 申請人Brouillet Remi Pierre今於高院申更改保釋條件獲批。（林育慧攝）

2017年3月港珠澳大橋橋底地盤一個臨時工作台突然倒塌，造成2名工人死亡。39歲法籍工程師被控誤殺罪，早前提堂後准保釋候訊，今（31日）向高院申請更改保釋條件獲批。申請人准以290萬元現金及10萬元人事擔保保釋，其間准離港，須於24小時前通知警方有關行程。

申請人為法籍漢Brouillet Remi Pierre（39歲），報稱工程師，今申請更改保釋條件，暫委法官聽取陳詞後批准申請。申請人准以290萬元現金及10萬元人事擔保保釋，其間准離港，須於24小時前通知警方有關行程，以及不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指被告於2017年3月29日，在港珠澳大橋香港接線-香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死Gurung Anel及Onwuka Okomba Onwuka Uka。

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記者：林育慧