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臨時劫案丨任賢齊被林家棟投入感動　小齊高興終可與郭富城合作

娛樂 11:34 2024/01/31

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《臨時劫案》

賀歲片《臨時劫案》內，郭富城（Aaron）飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家棟、安老院社工任賢齊無端介入，加上多位年輕演員擔演反派，與悍匪Aaron來一場翻天覆地的搶錢械劫風雲。
 
任賢齊指今次自己在《臨時劫案》的角色跟過往很不一樣，說：「過往作品都是悍匪，兇狠囂張，跟我讀書的時候很相似，因為我以前是運動員，覺得自己好巴閉，行路都藐着別人，但今次是很不一樣的角色。」

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《臨時劫案》

小齊想起《心太軟》
 
小齊在《臨時劫案》中飾演的角色慕容輝，他自己形容稱：「慕容輝即係『冇用輝』，真是沒用、廢柴，是一個好人做不好，壞人做不到，心地幾好，但好心做壞事的人，所以走投無路，想歪去撈偏，個人係幾得意。」

他續指：「一個有愛心，但沒本事的人，我想起我的成名曲《心太軟》，『把所有問題都自己扛，獨自一個人流淚到天亮』，逆來順受，被命運捉弄，角色有個女，老婆走了，又要照顧老人家，走頭無路才會有奇怪的想法。拍攝的時候比較低沉，自己心情都不是太好，當時又遇上疫情，整個世界大環境都好差，自己甚麼也做不到，當時心情有點無奈，被逼接受現實，角色就是當下的心情。」

《臨時劫案》

與家棟有默契
 
小齊劇透，與家棟在戲中是「沙煲兄弟」，但在戲中常被家棟搵着數，回想稱：「身邊總有這些朋友搵自己著數、佔便宜，常常黐着你，搞到你好慘，知道他因為沒辦法，會嬲但總會算數，繼續幫他，我身邊都會出現過這些朋友，總會撐他。」

同時，今次因為有林家棟，小齊二話不說要合作，說：「家棟能夠感動我，只要他出聲叫我做任何事我都會幫手，因為他為電影付出很多，我最驚半夜接到他的電話，他會說：『小齊我改了劇本，我們要怎樣改。』」

《臨時劫案》

小齊續指：「半夜三更，聽日又早班，翌日見到家棟寫好所有修改的對白，標注所有跟我討論的，我覺得好攰，但覺得好興奮，覺得我們兩個是患難兄弟，他做得真的很真實，拍戲時我倆常走在一起，合作得很開心。」

最難忘被好兄弟家棟瞞騙呃錢一幕，表示：「我們在天橋底爆發，我鬧到他飛起，捉着他死扯爛撻，嗌到聲沙，這場戲我覺得好辛苦，但將我心底的說話爆發出來，與家棟對戲好開心，我們真情流露，拍幾個take就拍完，拍完都沒氣力了。」

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終於與郭富城合作

至於與郭富城相識十多年，終於有合作機會，回想劇組初次圍讀情境更是有趣。

小齊指：「第一次圍讀見到城城，他感覺怪怪的，原來他裝了假哨牙套，拍戲時他想到很多想法跟我們討論，我們的角色惺惺相惜，最後天涯淪落人，拍戲過程好有意思。」

《臨時劫案》

撰文 : TOPick柴犬出動

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