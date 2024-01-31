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回望過去｜林峯自揭昔日奪亞太區男歌手感受　奪獎後因一原因「罰企」2分鐘

娛樂 12:59 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

林峯剖白首奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時的真實感受。

林峯早前推出全新單曲《無傷大雅》，更預告會再開演唱會，令一眾Honey（林峯粉絲稱呼）相當興奮！

林峯在新歌宣傳期先後接受不同媒體訪問，他在接受DJ艾力的YouTube節目《人人話》中大方剖白在《2009年度十大勁歌金曲頒獎典禮》首奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」時的真實感受，引起網民關注！

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林峯剖白奪「亞太男」感受

在影片中，艾力指近年有些歌手因人氣高在出道短時間已奪大獎，並指：「太早攞大獎係唔係一個好事？」林峯聽畢後，即笑著說自己也經歷過。

林峯提起自己於2009年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」的感受：「我記得我攞完獎之後，企咗喺個Backdrop，個台後面有好多LED板，我係攞個獎之後......當宣布之後，其實我擰過去係有好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀個動力我，『上去，攞咗先』，我個心稍為得到少少勇氣。」

他續說：「去接完個獎之後，我記得我......因為你完咗之後仲要去後台見記者訪問，一定好多問題，我就企喺個舞台後面，我企喺嗰度2分鐘，我令到自己個心定返，ready我跟住要面對嘅問題，我先行出去，因為呢個係你嘅工作。」

其後，艾力問林峯在當時有沒有遇過難堪的問題，他回應：「大把啦，不過無所謂嘅，都係一個經歷嚟，我覺得人生中遇到嘅所有嘢，你都係賺咗。無論遇到咩人、發生咩事，一切都係你嘅經歷、養分，都係你將來繼續認真努力落去，你成功嘅其中一個步驟。」

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林峯當年講感言超緊張

在《2009年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中，林峯上台在孫楠手上接過「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎座時，台下有Honey舉起「實至名歸」的紙牌。

林峯當時在台上說：「我唔知講咩，我本來諗住今日喺自己公司頒獎禮入面攞，我可以好輕鬆去面對，我從來無諗過自己仲有機會上台......我喺TVB 11年，其實依家所有嘅嘢都係TVB畀我，我好多謝TVB對我咁多年嘅栽培，呢個獎對我嚟講一路都係一個目標，我唔知講咩，我未試過上到台係咁緊張，多謝在座所有嘅人。我今年啱啱踏入3字頭，我好緊張唔知講乜，好多人我需要多謝。」

林峯在說畢得獎感言後，就穩定地唱出歌曲《Let's Get Wet》。

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網民：玩死林峯都係TVB

林峯奪「亞太男」後，就被網民取笑他是「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，其後在《2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮 》中，林峯三奪「亞太男」、憑《CHOK》奪《金曲金獎》後，被網民「鬧到飛起」，也成為網民眼中的林峯「黑歷史」。

直至2017年，林峯狠飛吳千語，不少網民就開始大讚林峯的歌曲。近年，討論區不時出現「樂壇欠林峯一個交代」的帖文，又有網民認為林峯在外型、唱功上完勝MIRROR人氣王姜濤。

網民力撐林峯：「不嬲玩死林峯都係tvb」、「Chok首歌真係行得太前」、「林峯值得一個叱咤男金」、「林峯啲電視劇主題曲其實幾好聽」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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