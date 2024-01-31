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靚媽精明眼｜消委會測試20款家用吸濕劑　吸濕量差逾8成半嚴選5款最高分產品

家事百科 11:36 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

消委會測試20款家用吸濕劑，吸濕量差逾8成半，嚴選5款最高分產品。

【消委會/吸濕劑/防潮/回南天/潮濕】天文台報告，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，導致該區天氣潮濕，而一道廣闊雲帶正覆蓋華南，本港天氣大致多雲，能見度頗低，展望未來一兩日仍為潮濕天氣。落雨濕濕，家中浴室容易出水，牆身更易發霉，不少人會選購吸濕劑防潮。TOPick為大家整合了獲消委會評為4.5星或5星的5款吸濕劑，不妨參考。

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消委會早前曾測試市面上20款家用吸濕劑，主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升，平均售價由$6至$42.3不等；3款為小型吸濕包，聲稱吸濕量則由50克至70克，平均售價由$2.4至$7.1不等；至於還有2款為大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升，平均每袋售價為$24；另有5款屬硅膠防潮珠或竹炭或活性炭，平均售價約由$4至$12不等。

測試以80天為時限，發現10款盒裝樣本的吸濕量由227.4毫升至424.9毫升不等，可相差約87%。其中「吸濕大笨象」吸濕器聲稱吸濕容量達750毫升，惟累積吸濕量少於230毫升。而3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量近乎零，這3款可重用吸濕劑分別是「日本城」竹炭除味吸濕包、「小久保」天然竹炭包（長裝）及「Daiso」炭脫臭除濕劑。

而在盒裝樣本中，無標示聲稱吸濕量的「佳之選」竹炭抽濕器，吸濕量最低，其累積吸濕量只有227.4毫升。

5款最高評分的吸濕劑：

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消委會吸濕劑購買及使用建議

  • 購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。
  • 於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況。
  • 盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間。
  • 氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物。
  • 對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放。
  • 使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用，惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用次數增加而減退。
  • 確保使用環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵。

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責任編輯：王明芳

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