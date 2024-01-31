【龍年好去處】喬寶寶移民後現身香港　到訪林村許願樹宣傳

▲ 喬寶寶移民後突然返港宣傳。

移民蘇格蘭的藝人喬寶寶，近日現身返到香港，到訪林村許願樹祈福、拍攝宣傳片，推廣「香港許願節2024」。

喬寶寶聯同另一藝人布偉傑，於許願樹前拍攝宣傳片，喬寶寶笑稱，自己是拋寶牒高手。

我唔係迷信，而係想了解文化，就要投入落去，所以我好早已經係高手，知道點發力先拋得高。

香港許願節2024以「愛與希望」為主題，與麥當勞叔叔之家合作，盼將愛心和希望傳遞給更多有需要人士。

除傳統許願節拋寶祈福，屆時將會有超過60檔新春市集、美食廣場，亦會有攤位遊戲嘉年華和音樂會，並增設夜光許願寶，除可用作拋寶牒，亦可作為珍藏祈福的特別物品。適逢情人節，許願節亦會有限定「告白氣球」活動。

香港許願節2024活動詳情

地點：大埔林村許願廣場

開放時間： 2月7日至9日（年廿八至年三十）：17:30-21:30

2月10日至14日（年初一至年初五）：09:00-21:30

2月15日至24日（年初六至年初十五）：09:00-18:00

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責任編輯：吳卓峰