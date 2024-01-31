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照顧辛酸︱照顧腦退化父10多年瀕臨崩潰　女兒嘆30歲活得像50歲：我就是該死

家事百科 11:39 2024/01/31

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照顧腦退化父10多年，女兒嘆30歲活得像50歲。（iStock圖片）

照顧年老兼有長期病患的父母，當中的辛酸實不為人道。內地河南一名30歲女子，扛起照顧患有腦退化症的父親，無法工作和出遠門，忍了10多年現瀕臨崩潰邊緣，哭訴自己活得像50歲。

綜合內地媒體報道，現年30歲的女兒，照顧74歲患有腦退化症的父親，父親無法自理，因此就由女兒照顧生活起居，包括飲食、清潔、理髮等瑣事，無法外出工作，也不敢出遠門，重心全放在父親身上。

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近年父親情況愈來愈嚴重，有時半夜不睡覺狂敲門，女兒要安撫很久，至凌晨才睡。沒想到，一早起來還要處理父親的排泄物，甚至父親便溺後還到處踩，導致床上、棉被、衣服全都是排泄物。

女兒剛清理好，為父親換上新衣服、換上新棉被後，不一會父親又再次便溺，令她十分崩潰。而最令人難受的是，父親被責怪後還撲過去打她。

女兒不能還手，崩潰得不斷掌摑自己，「我就是該死！」女兒責罵父親折磨人，

換下來的衣服還沒洗，你現在又弄成這樣，還讓人活嗎？

不過，女兒表示只為自己發洩後，可以把心態放平。而每當她喊出爸爸的名字，能得到爸爸的回應，她就擁有重新振作的勇氣和動力。

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責任編輯：王明芳

認知障礙症 腦退化 家庭教育 家庭關係

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