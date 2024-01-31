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麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為屋邨仔出身 　港大畢業成功做機師脫貧

娛樂 11:58 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

盛勁為都係一個好男人。

「十優港姐」麥明詩與機師盛勁為昨晚（30日）宣布婚訊，獲得不少人送祝福！盛勁為發文透露二人相識經過，並指二人由「唔熟」的朋友，慢慢愈傾愈投契，再由「朋友」變成「情人」。

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家境清貧

33歲的盛勁為自小家境清貧一家六口住公屋，小學時期需申請書簿津貼，升中大抽獎時幸運地獲派屯門區內的Band 1的英文中學。

他在中學時一直努力讀書，希望知識改變命運，終會考考獲25分，之後再入讀香港大學修讀經濟金融系。

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由機師轉做藝人

畢業後盛勁為投考民營運輸機飛行員執照，直至2016年則加入國泰港龍航空擔任初級副機師。

不過因為疫情令其失去工作，於2020年他參加TVB《衝上雲霄大選》奪得亞軍，繼而踏入娛樂圈。

入行後，他曾主持《港生活·港享受》，並參演《隱形戰隊》﹑《寵愛Pet Pet》﹑《新聞女王》等劇集演閒角為主。

由於藝人收入不穩定，加上未有太多演出機會，當時他決定投資開飲食業生意，在元朗開設點心店，更身兼侍應、收銀及洗碗工作。不過最終與其他股東不咬弦，毅然退股，之後則選擇轉行賣保險。

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從事保險業  去年重返航空界

當時入職保險業半年盛勁為曾接受TOPick訪問透露收入已接近做機師的水平，更不用靠TVB份糧，而他對於做機師的心仍然不變，希望有一天能夠做回老本行。

「TVB人工已經唔係好關事，我本身都係諗住體驗一下做藝人的滋味，對於我嚟講呢個係一個生活體驗，我係呢方面對錢唔係好大追求，係有啲為興趣去做，想試下拍劇，做一個小角色，開心有機會去參與呢件事。」盛勁為說。

一直等待重返航空界的盛勁為，直至去年終於願望成真，做回老本行，再度衝上雲霄！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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