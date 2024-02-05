【中小學試題】高小中文搶分練習題答案　錯別字練習邊隻字最易混淆？

▲ 中文科搶分練習題答案。

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1. 繁重

2. 不齒為伍

3. 部署

4. 輻射

5. 玷污

6. 膨脹

7. 蠟像

8. 瀏覽

9. 詬病

10. 暴躁

11. 必需品

12. 縹緲

13. 抨擊

14. 夢魘

15. 蔓延

16. 固有

17. 故步自封

18. 譴責

19. 接踵而來

20. 墨守成規

21. 一籌莫展

22. 殺身成仁

23. 砥礪

24. 剛愎自用

25. 按部就班

26. 顧名思義

27. 有待商榷

28. 奮發圖強

29. 蜂擁而至

30. 繁文縟節

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