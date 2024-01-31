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【PayMe著數】滙豐PayMe全城搶錢活動　可獲高達$888大利是

社會 11:51 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

（PayMe圖片）

PayMe見農曆新年快到，推出賀年活動「PayMe狂派利是」遊戲，全民搶PayMe利是，有機會獲取888元萬用券獎賞。

PayMe由2月1日至29日，用戶更新PayMe程式後，透過手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌，有個活動二維碼或點擊網上廣告後，即可玩AR遊戲。

PayMe只要捕捉到喵大仙（PayMeow），即可搶開運利是，有機會獲取高達888元萬用券獎賞，領取後須即日內於全港接收PayMe付款的商戶消費時使用。

另外，PayMe用戶在2月10日至16日期間，以PayMe群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值100元或以上的群組利是，更可獲8元PayMe折扣萬用券。

PayMe去年的「全民PayMe  大派利是」賀年活動，派出逾110萬張開年利是（折扣優惠券），令商戶交易量按年上升逾300%。

而PayMe用戶亦透過群組利是功能，於去年新年期間，派出逾530萬封電子利是，總值超過8,500萬元。

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記者：吳卓峰

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