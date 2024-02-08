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食用安全｜應酬客戶狂吃一菜式　OL如廁痔瘡破裂爆血　「這樣算不算工傷？」

食用安全 11:33 2024/02/08

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食用安全｜應酬客戶狂吃一菜式，OL如廁痔瘡破裂爆血：「這樣算不算工傷？」。

工作上交際應酬少不免，台灣一名女生近日陪同客戶進食薑母鴨後，回家上廁所時卻發現痔瘡大爆血，讓她事後在網上大呻苦況指：「這樣的話算不算是工傷啊？」

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女事主近日在網上討論區「Dcard」以「陪客戶吃薑母鴨吃到痔瘡爆掉」為題發文指，最近天氣寒冷，日前去拜訪客戶時，對方臨時起意要吃薑母鴨，事主當時認為順便可以在店内談公事，也可以節省時間，於是便答應應約，她憶述當時情況指：

「吃的當下也吃得很開心，真的就是好吃，一直吃的那種狀態。」

結果她吃完薑母鴨回家上廁所時，發現以前服藥控制下來的痔瘡竟再次大爆血，「嚇得我猝不及防。」與此同時，她突然想：

「如果說因為陪客戶去吃薑母鴨導致我痔瘡爆掉，這樣的話算不算是工傷啊？HR是女生好像可以商量一下？」

一名女網友陪客戶吃完薑母鴨後，竟發現痔瘡大爆血。（圖自Dcard）

事主的經歷後曝光後引起網民討論：「吃到痔瘡爆掉，你敢申請工傷喔？這樣全公司不是都知道了嗎？」；亦有網民分享同樣的經歷：「我也有爆掉過，但我是在外面跟朋友吃飯的時候坐破掉的，是吃飽去上廁所才發現褲子上有一灘血，一開始以為是生理期，後來想想不對，我生理期剛走，才確認是我的痔瘡爆」；還有網民表示如患有痔瘡，進食不能太滋補。

更多網民留言請看：

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醫生：45歲-65歲為高危期

對於痔瘡，本港腸胃肝臟科專科醫生黃子群曾接受訪問指，痔瘡其實是肛門、直腸中一些正常的血管生理結構，基本上每個人都有，一般存在體內也無大礙。不過，當痔瘡開始變大或出現包括發炎等以下症狀時，才有需要求醫處理：

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痔瘡主要可分為內痔、外痔兩類，黃子群醫生指肛門有一條分界線分開直腸黏膜組織及皮膚組織，在直腸黏膜組織生長的痔瘡稱為內痔，在皮膚組織生長的痔瘡則為外痔。當中，大部分內痔都沒神經感覺，如內痔影響排便一般只需進行結紥（以橡皮圈結紮）就可消除不適；而在皮膚組織生長的外痔通常有痛覺神經，因此不能簡單進行結紥或打針縮細患處，通常需進行手術處理。

對於痔瘡發炎的成因，黃子群醫生表示隨著年紀越大，痔瘡出現發炎等症狀的風險就越高，當中以45歲-65歲為高危期。除年紀外，亦有以下原因導致痔瘡出現發炎等症狀：

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黃子群醫生表示，其實痔瘡本身屬正常生理結構，本身不會出現痛楚，但如果出現發炎等症狀就有機會導致患處痛楚持續加劇，影響患者生活，甚至可能因患處長期流血導致患者貧血。因此如要預防痔瘡，黃子群醫生表示首要之務要保持大便暢通，預防便秘。他建議在飲食上要多吃蔬菜，攝取足夠纖維，同時要多做運動，避免長時間坐下，均有助降低痔瘡出現症狀的機會。

黃子群醫生亦提醒，雖然大便出血是痔瘡的常見症狀之一，但當發現自己大便出血時，切忌以為單純只是由痔瘡引起。如果患者年過40歲，大便出血亦有機會是以下疾病的警號，呼籲這些患者盡快接受腸道內窺鏡檢查：

  • 痔瘡
  • 大腸癌
  • 腸道潰瘍
  • 腸道發炎
  • 克隆氏症

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