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父母催婚︱28歲單身女狂被催婚　母親情緒勒索：你不結婚我人生失敗

家事百科 12:14 2024/01/31

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28歲單身女狂被催婚，母親情緒勒索稱「 你不結婚我人生失敗」。

近年愈來愈多年輕人遲婚，內地一名28歲女子最近拍片抱怨，表示被母親瘋狂催婚，指自己不結婚，讓她覺得丟臉、人生很失敗，甚至因而寢食難安。這種情緒勒索的催婚方式，讓女子感到崩潰，並直呼「救命」，片段發佈後便引起網民熱烈討論。

最新影片：

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校長專訪︱啟迪課程強化面試技巧邀家長分享報校心得　學之園裝備孩子升讀心儀小學

根據內地傳媒報道，鄭州一名28歲女子拍片控訴，近日遭媽媽不斷催婚，對方更直言，因為自己不結婚，讓她覺得人生很失敗。女子向母親表示，自己並非不想結婚，只是還未遇到合適和有感覺的對象。

但母親卻不滿意這個答案，並追問「什麼樣的才叫適合？什麼叫做有感覺的，人家跟你介紹一個男的你談都不談，怎麼才能產生感覺」，又說女兒不結婚是因為有病，並且讓她沒有面子。

不過，女子認為結婚後發現不合適又離婚，日後再婚的話更沒面子，母親則回應「都沒有接觸過就知道不合適？就知道會離婚了？」

女子拍片抱怨母親瘋狂催婚。（網上圖片）

母親咄咄逼人的態度讓女子感到崩潰，她亦指，無論自己如何解釋，母親都會將問題歸咎於她身上，甚至開始人身攻擊，「什麼茶壺配什麼蓋，「別把自己想得太優秀了」，又指因為女兒不結婚的事情，讓她寢食難安，「回老家都嫌丟人」、「人家背著我說個話，我都覺得是在議論你」。

影片引來網民熱議，不少人都認為該名母親的催婚方式令人「窒息」，「有這樣的父母，結婚了也只是暫時滿足了他們的心理需求」、「父母愛自己的孩子，但更愛自己的面子」，亦有很多網民深感共鳴，「我媽還說結婚之後再離婚唄，反正也有個孩子」、「催婚到最後，父母真的會人身攻擊的」。

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責任編輯：王明芳

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