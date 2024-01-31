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旅遊注意｜日本滑雪失蹤　中國男遊客被發現墮8米雪洞　屬禁區內有溪流救起送院亡

都市病 12:46 2024/01/31

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再有遊客於日本滑雪場發生致命意外！一名50多歲中國男旅客於日本新潟縣一滑雪場滑雪期間，疑意外從高處墮下後，跌入7至8米深的雪洞溪流中。他被發現時已昏迷不醒，送院後證實死亡。

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綜合日媒報道，一名50多歲男子周一（29日）下午，與友人於新潟縣妙高市樂天新井度假村結伴滑雪；期間友人發現男子突然失去蹤影，由於擔心有意外發生，於是向滑雪場工作人員求助。

最終於下午1時40分左右，男子被發現跌落距地面約7至8米深的雪洞洞底，內有水深15厘米的溪流，昏迷不醒。男子被緊急送院搶救，可惜4小時後宣告死亡。目前，涉事範圍已被警方用繩索封鎖作進一步調查。據了解，該範圍本身不屬於滑雪道，而且附近已設置繩索及圍欄，並使用日語及英語標示禁止遊人入內。

此外周日（28日）下午，該滑雪場另有兩名40至50多歲的中國男遊客，於雪道外滑雪期間迷路。兩人當晚獲當地山區遇難對策聯絡會人員及警方救回，所幸未有受傷。

日本滑雪場屢生致命意外

事實上，近期日本滑雪場已有多宗致命意外事故，本月15日一名41歲李姓台灣男子，本月15日在北海道留壽都村某度假村滑雪時，疑不慎滑出雪道，摔落溪水中，頭部、臉部均受到重創，送院搶救後仍宣告不治。

一名23歲台灣男大學生本月12日，在日本長野縣下高井郡的野澤溫泉村滑雪場，以單板滑雪期間不慎摔倒，頭部受到強烈撞擊，送院搶救後不治。一名27歲中國女遊客上月23日，在日本新潟縣湯澤町的「神樂滑雪場」玩單板滑雪期間，疑因摔倒時倒插被積雪掩埋，被拉出來時已無呼吸脈搏，送醫院後證實死亡。

3大要點預防滑雪意外

對此，台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

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Carry強調，每天的雪況地形都不一樣，在沒有教練陪同、自己練習的情況下，一定要2人以上結伴，互相照應，一旦出事也有人可以幫忙尋求援助。

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