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尖子透視︱12歲港移英男童IQ160與愛因斯坦霍金同分　成精英組織「門薩會」會員

升學教育 12:42 2024/01/31

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梁同學（Cyrus Leung）在門薩智商測試中取得160分，成為精英組織「門薩會」(Mensa)會員。

一名已隨父母移居英國、年僅12歲的香港男童梁同學(Cyrus Leung)在門薩智商測試中取得160分，並跟愛因斯坦與霍金同分。與最高分數僅差2分的Cyrus更成為精英組織「門薩會」(Mensa)會員。

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梁同學（Cyrus Leung）在門薩智商測試中取得160分，他在智商協會「門薩」（Mensa）的卡特爾三B測試卷獲得驚人成績，在文化博覽會測驗（the Culture Fair Scale）上得分為147 分，成為精英組織「門薩會」（Mensa）會員。。一家人為此感到驕傲。

42歲任職資訊科技（IT）經理的梁父(Frank Leung)稱，因當時留意到有關「門薩會」的報道，希望兒子認識更多有相同興趣的朋友，故安排兒子考門薩智商測試。Cyrus對自己的成績感到自豪，日後想成為數學家或科學家。

3歲識背所有乘數表

12歲的梁同學與家人於 2019 年從香港移民到英國，就讀英國謝菲爾德(Sheffield)私校Birkdale School 的7年級。梁父稱，兒子3歲已懂得背誦所有乘數表，更一位才華橫溢的鋼琴家。梁父回應外媒《每日鏡報》補充說：

我們為兒子感到驕傲，但這只是他旅程的開始。 我期待著幫助他發揮潛力。

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責任編輯：王明芳

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