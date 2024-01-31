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回南天｜天氣潮濕衣物難乾　6招極速除噏味乾衣大法【附低成本除臭法】

家事百科 12:27 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

TOPick整合了數種平價去濕除臭法，成本僅需約10元，就可以除濕防臭。

【乾衣/除噏/防臭/回南天/潮濕】近日天氣回暖，受偏東氣流緩和影響，本港天氣潮濕，大致多雲，能見度頗低，展望未來一兩日仍為潮濕天。回南天衣物最難乾，家居濕氣重，衣物亦容易發出陣陣「噏」味。TOPick整合了家務達人建議，教大家6招慳錢慳電的極速乾衣除霉大法。

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1. 洗衫用梳打粉+檸檬酸去噏味

育有一子的手作達人Billie Ng（吳斯翹）曾受訪分享天然的衣物防臭噏大法，指出洗衫前，要用梳打粉與檸檬酸浸泡衣物，便能去除噏味。方法如下：

首先，將梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時一小時以上；
沖淨衣物後再放在清水中，之後放檸檬酸，再浸衣服半天；
最後可將衣物放入洗衣機洗淨，但不用柔順劑。

2. 晾衫前去濕法

日本家事專家每田祥子，也曾分享室內晾乾衣物，並讓衣物清爽無味的妙法。

選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。
洗衣前將衣物翻面，衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉地洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。
衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，將乾毛巾扔進洗衣機，可發揮吸水作用並增加衣物重量，加快乾衣。

3. 晾衫期間加快乾衣法

衣物洗淨後立即取出，否則洗衣機會成為細菌溫床，產生異味。
晾衫時衣物保持一個拳頭的距離，讓衣物之間保留空間有助空氣流通。
晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度。
開風扇助空氣流通。
天氣潮濕屋企又濕又臭　回南天必學6招衣物除濕除臭方法

快速乾衣3大方法：

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+7

除霉味3大方法：

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此外，TOPick亦為大家整合了幾種平價去濕除臭法，成本僅需約10元，用以清除鞋櫃、廚房、床褥及其他角落的濕氣、臭味，不妨參考如下：

1. 檸檬+鹽

  • 用途：放在屋內任何位置，驅除臭味。
  • 做法：把1個檸檬切開4份，放在碟上；然後把2茶匙鹽放在檸檬上面，可在室內放上數天。

2. 咖啡渣

  • 用途：驅除密封式櫃子、廚房角落的臭氣和濕氣，減少垃圾筒的異味。
  • 做法1：把咖啡渣放入焗爐焗乾；或用微波爐每5分鐘翻熱一次，每次混和後，放涼再翻熱，總共翻熱2至3次。待完全放涼後，放入香包袋即可。一包咖啡渣大約可用2個月。每次使用前，放入微波爐翻熱即可。
  • 做法2：將咖啡渣放入微波爐，翻熱一分鐘去除濕氣。然後放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，在保鮮紙上戳幾個洞；或者，用舊襪子盛載已烘乾的咖啡渣，綁上一個結，放在指定位置也可除臭。

3. 梳打粉

  • 用途：去除床褥的污垢與氣味
  • 做法：把梳打粉灑在床褥上；15分鐘後，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉，以達致潔淨效果。

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責任編輯：王明芳

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