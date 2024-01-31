【居屋2023】揀樓首天啟德獲追捧　慈母幫仔畀首期買「樓王」

▲ 居屋首天揀樓，鄧先生、湯小姐（右）兩母子共同買入啟悅苑大單位。（朱永倫攝）

居屋最新一期今日（31日）起揀樓，首輪於9時開始，多數準買家選購啟德啟悅苑單位，大讚交通方便、配套好。今期樓價最貴、「樓王」啟悅苑B座30樓8室於開售半小時內售出。

成功買到「樓王」的湯女士和兒子鄧先生，現在家住屯門一個居屋單位，湯買入單位後表示很快樂，將會支付首期，待20歲兒子日後工作時再自行供樓、組織家庭，傾向承造30年按揭，讓他「輕鬆啲上樓，等後生仔無咁大壓力，但壓力都係動力」。

她認為，單位面向東南、高層，亦位置方便、附近有宋皇臺站，「間出兩間房，亦好好用」，對於上一位用綠表認購的買家未有選中其單位，能成功入手感到十分幸運。

面對樓價下跌，她認為，買居屋設有條件限制，不像私人市場般能夠「話買就買」，並且日後主要以自住為主，故不擔心。

▲ 居屋首天揀樓，周先生一家三口成功上車。（朱永倫攝）

5旬無殼蝸牛成功上車

逾50歲的倉務員周先生今日到場為兄長辦理認購手續，他表示，哥哥一家三口與爸爸本身在荃灣租屋，這次第1次抽居屋，便成功認購B座一低層單位，樓價約$410萬，認為在「家有長者」配額制度下，可獲優先揀樓算是比較幸運。他又認為，單位能間出3間房，「夠住，但唔會大得去邊」。

本身一家三口居於葵涌邨、逾40歲的張先生預料用逾300萬，認購啟德啟悅苑的中層2至3人單位 ，與父母同住。他表示，心儀面向啟德體育園、正對維港的B座第10至11號單位，認為其座向偏向東南，「中國人都係睇座向」。

張亦稱，選擇該屋苑最重要的原因是交通方便，位於市中心、近屯馬線、東鐵線，又近觀塘；同時啟德作為新發展區，交通配套和區內設施理想，故不會考慮其他屋苑。

在目前市況選擇置業，張認為時機「無話合唔合適」，並稱單位是用作自住，唯一要擔心的問題只是斷供，以及轉工等不穩定因素。他亦認為，按揭年期由25年延長至30年為好事，能夠減低供款壓力。

25歲的幼稚園老師陳小姐原本住在長沙灣，計劃認購啟德啟悅苑的高層2至3人單位，與父母同住，認為該區交通方便、四通八達。她透露，這次是她第3次抽居屋，號碼為100以內，故抱持「試一試」的心態到場。

今期居屋有6個全新屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，提供合共9,154個新建單位。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷