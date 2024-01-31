  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 12:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋2023】揀樓首天啟德獲追捧　慈母幫仔畀首期買「樓王」

社會 12:20 2024/01/31

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

居屋首天揀樓，鄧先生、湯小姐（右）兩母子共同買入啟悅苑大單位。（朱永倫攝）

居屋最新一期今日（31日）起揀樓，首輪於9時開始，多數準買家選購啟德啟悅苑單位，大讚交通方便、配套好。今期樓價最貴、「樓王」啟悅苑B座30樓8室於開售半小時內售出。

成功買到「樓王」的湯女士和兒子鄧先生，現在家住屯門一個居屋單位，湯買入單位後表示很快樂，將會支付首期，待20歲兒子日後工作時再自行供樓、組織家庭，傾向承造30年按揭，讓他「輕鬆啲上樓，等後生仔無咁大壓力，但壓力都係動力」。

她認為，單位面向東南、高層，亦位置方便、附近有宋皇臺站，「間出兩間房，亦好好用」，對於上一位用綠表認購的買家未有選中其單位，能成功入手感到十分幸運。

面對樓價下跌，她認為，買居屋設有條件限制，不像私人市場般能夠「話買就買」，並且日後主要以自住為主，故不擔心。

居屋首天揀樓，周先生一家三口成功上車。（朱永倫攝）

5旬無殼蝸牛成功上車

逾50歲的倉務員周先生今日到場為兄長辦理認購手續，他表示，哥哥一家三口與爸爸本身在荃灣租屋，這次第1次抽居屋，便成功認購B座一低層單位，樓價約$410萬，認為在「家有長者」配額制度下，可獲優先揀樓算是比較幸運。他又認為，單位能間出3間房，「夠住，但唔會大得去邊」。

本身一家三口居於葵涌邨、逾40歲的張先生預料用逾300萬，認購啟德啟悅苑的中層2至3人單位 ，與父母同住。他表示，心儀面向啟德體育園、正對維港的B座第10至11號單位，認為其座向偏向東南，「中國人都係睇座向」。

張亦稱，選擇該屋苑最重要的原因是交通方便，位於市中心、近屯馬線、東鐵線，又近觀塘；同時啟德作為新發展區，交通配套和區內設施理想，故不會考慮其他屋苑。

在目前市況選擇置業，張認為時機「無話合唔合適」，並稱單位是用作自住，唯一要擔心的問題只是斷供，以及轉工等不穩定因素。他亦認為，按揭年期由25年延長至30年為好事，能夠減低供款壓力。

25歲的幼稚園老師陳小姐原本住在長沙灣，計劃認購啟德啟悅苑的高層2至3人單位，與父母同住，認為該區交通方便、四通八達。她透露，這次是她第3次抽居屋，號碼為100以內，故抱持「試一試」的心態到場。

今期居屋有6個全新屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，提供合共9,154個新建單位。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年
17:51 2023/11/16
【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年
【居屋2023】樓王呎價破萬售$494萬 　啟悅苑可眺維港料月底揀樓
21:45 2024/01/24
【居屋2023】樓王呎價破萬售$494萬 　啟悅苑可眺維港料月底揀樓
【居屋2023】樓市下調房委會改7折賣樓　62折居屋不再
22:10 2024/01/24
【居屋2023】樓市下調房委會改7折賣樓　62折居屋不再

你可能感興趣

【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年
17:51 2023/11/16
【居屋按揭】房委會擬延長新居屋還款期到30年　二手單位保證期延長到50年
【居屋2023】樓王呎價破萬售$494萬 　啟悅苑可眺維港料月底揀樓
21:45 2024/01/24
【居屋2023】樓王呎價破萬售$494萬 　啟悅苑可眺維港料月底揀樓
【居屋2023】樓市下調房委會改7折賣樓　62折居屋不再
22:10 2024/01/24
【居屋2023】樓市下調房委會改7折賣樓　62折居屋不再
樓價 居屋 葵涌 屯門 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間04:05）