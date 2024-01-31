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一代性感女神丨62歲利智激罕現身尼泊爾　激瘦令網民憂心：是不是生病了？

娛樂 13:24 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

62歲利智激罕現身。

曾獲封一代性感女神的前亞姐冠軍利智，於1999年跟動作巨星李連杰結婚，婚後利智專心相夫教女，多年沒有現身公開場合。昨日（1月30日）網上流出一張利智近照，其外貌變化引來網民熱議！

【利智近照】李連杰生日罕有上載與太太合照　58歲利智近照激罕曝光　

雙頰凹陷難敵歲月洗禮

李連杰一家三口早前往尼泊爾旅行，相中所見，他帶同妻女現身當地的寺廟，期間三人跟住持合照。

另一張相見李連杰父女細聽住持的教誨，利智反而坐在他倆對面，剪了一頭短髮兼戴著眼鏡的她跟從前的形象差很大，仔細看到62歲的利智手臂好瘦，雙手青筋暴現變「樹根手」，雙頰凹陷，難掩歲月的痕跡。

網民也慨嘆昔日女神轉變很大：「她是不是生病了呀？確實是比實際年齡老」、「改變了好多」、「一點不像了，以前絕時美女啊」等。

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【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】

跟利智訂下「十年之約」

1988年，李連杰參演電影《龍在天涯》邂逅利智擦出愛火，而李連杰當年跟太太黃秋燕離婚，受盡非議。他曾在內地電視節目，談及跟利智的感情：「突然間在生命裡遇見一個人，她（利智）比我媽媽、兄弟姊妹更了解我內心。」

李連杰與利智相戀時，他仍未參演成名作《黃飛鴻》，收入有限。反之，利智當時星途很好，並有眾多億萬富豪追求。因此李連杰希望用時間證實這段愛情，提出「十年之約」，稱彼此十年內若情感不變才結婚，最後，二人在1999年於美國洛杉磯結婚。

李連杰對利智的愛堅定不移，最為人津津樂道是他承諾把所賺的每分錢都交給利智。他曾稱，外間覺得利智控制了他的財產，其實這是辛苦了她才對，只因太太要為家庭收支而操心，他反可樂得清閒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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