香港耀能協會慈善步行2024 籌得善款逾百萬 千人同步齊創共融路

▲ 今次慈善籌款活動吸引了多個不同團體共約1,000人參加，籌得逾100萬元善款。

香港耀能協會(下稱協會)舉辦的「香港耀能協會慈善步行2024」，已於上周六（1月27日）圓滿結束，今次籌款活動吸引到約1,000位包括肢體傷殘人士、智障人士、特殊學習需要人士等服務使用者、家屬及員工參加，籌得逾100萬元善款，用作轄下多元教育及康復服務的經費。當日協會更邀請到星級嘉賓男神栢天男先生、女神張敬仁小姐以及「蜘蛛女」鄭麗莎小姐親身支持，令活動生色不少。

協會首辦年度慈善盛事「香港耀能協會慈善步行2024」，起步禮於大埔白石角海濱公園舉行，近1,000名參加者擠滿整個公園。贊助機構代表、善長，以及來自協會四個核心服務包括兒童及家庭支援服務、特殊教育、成人服務和社區支援服務的服務使用者和家屬一早齊集在公園內等待出發，場面非常熱鬧。

▲ 響按聲一響後，眾人浩浩蕩蕩地在白石角海濱長廊上起步，一同完成共4公里的路程。

一步一腳印 鼓勵走向共融路



起步禮上，協會董事會主席彭徐美雲女士，MH(下稱彭太)上台致辭時，感謝社會各界熱心公益的贊助商與善長支持今次慈善步行，很多善長更以無名氏名義慷慨解囊，讓協會籌得超過100萬元，這筆善款將用作支援協會的教育及康復服務。彭太亦不忘感謝籌募委員會三位聯席主席，包括周瑋瑩女士、梁詠詩女士、徐靄妍女士，以及三位委員鄺紫凌女士、曾偉豪先生與曾少江先生，不辭勞苦廣邀社會各界透過捐款、贊助物資及服務支持今次活動。而是次步行籌款意義重大, 因為大家每走一步，象徵著協會的每一步都有大家同在、同行，將來亦會走得更好、更遠。

在超過30間企業和善長的慷慨解囊下，為活動籌得超過100萬元善款，當中包括王趙青女士捐出50萬元冠名贊助今次活動，並由籌募委員會聯席主席之一周瑋瑩女士代表向董事會主席彭太頒贈支票。

▲ 協會董事會主席彭太感謝各界熱心人士，包括每一位善長及企業、籌募委員會聯席主席及委員和3位星級嘉賓的鼎力支持。

▲ 左起: 籌募委員會聯席主席周瑋瑩女士、籌募委員會委員曾偉豪先生、籌募委員會聯席主席徐靄妍女士、星級嘉賓鄭麗莎小姐、協會行政總裁宣國棟先生、協會董事會主席彭徐美雲女士，MH、星級嘉賓張敬仁小姐、栢天男先生、籌募委員會聯席主席梁詠詩女士、籌募委員會委員鄺紫凌女士。

▲ 籌募委員會聯席主席之一周瑋瑩女士(右)代表善長王趙青女士送上50萬元善款支票予彭太(左) 。

星級嘉賓帶領千人熱身操



今次協會很榮幸得到3位星級嘉賓包括男神栢天男先生、女神張敬仁小姐以及「蜘蛛女」鄭麗莎小姐鼎力支持。他們早在數月前已在其社交平台拍片呼籲大家踴躍參加，更在活動當天親臨現場，並與協會職業治療師邱浩賢先生和鄺可兒小姐一同帶領近千名參加者做熱身運動，令熱鬧氣氛升溫。

▲ 栢天男先生（中）、張敬仁小姐（右二）、鄭麗莎小姐（左二），以及籌募委員會聯席主席梁詠詩女士（左一）及徐靄妍女士（右一），與在場近千名參加者在開始步行前一同做伸展運動。

▲ 開步前，各主禮嘉賓、善長及企業代表與近千名參加者一同做伸展運動。

栢天男先生表示，無論任何年齡的人都需要做運動，即使身體有缺陷，也可以透過運動擁有豐盛人生，所以他鼓勵大家可以多做運動，豐富人生每一天。

▲ 栢天男先生表示，很多香港人都很注重健康和擁有強健體魄，他更鼓勵大家多做運動豐富人生。

不時參與義務工作的張敬仁小姐看到大人小朋友都充滿活力時感到非常開心，更稱「今天大家都散發一股正能量，而這些正能量亦是大家最需要的。」

▲ 張敬仁小姐希望更多人認識協會，一同為創造共融社會而努力。

而本身熱愛運動的鄭麗莎小姐表示今次活動可以讓一眾服務使用者一同參與，感受氣氛，也讓他們感到被重視，希望大家可以一起推動共融與和平。

▲ 鄭麗莎小姐希望今次籌得的款項可以為協會服務使用者在個人成長和社會服務等不同方面帶來幫助。

當起步響按聲一響，近千名參加者便有序地分批起步，路線以白石角海濱公園為起點，沿海濱長廊而行，途經科學園，以創新路天賦海灣一期為折返點，全程約4公里，沿途可飽覽吐露港景色。來自協會四大核心服務的不同年齡及類別的服務使用者在過程中表現雀躍，身體障礙亦無阻他們來回走畢全程的決心，為自己的人生體驗增添新色彩，服務使用者梁靜雯妹妹和媽媽便是其中之一。靜雯媽媽一直十分支持協會，她表示希望讓靜雯有機會體驗這類活動，豐富她的人生經歷。

▲ 來自協會安泰幼兒中心的梁靜雯小朋友（前排右三）和媽媽（後排左二）與其他服務使用者及職員合照。

此外，亦有不少企業組隊參加，表達對協會優質服務的認同，他們行畢全程後更興奮地走到主禮台前合照留念。

步行路線沿途除了有優美風景，協會亦設置了得意可愛的動物及森林造型打卡位，供參加者一邊步行一邊影相，更可參與網上遊戲贏取餐飲禮券。協會是次活動籌得的善款將用作支援協會的教育及康復服務。

▲ 4公里長的路程特別加設有趣打卡位，讓參加者拍照留念及參與網上遊戲贏取餐飲禮券。

(特約)