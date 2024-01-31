【拍片惹禍】YouTuber情侶涉闖芝麻灣懲教所拍片　男認罪罰3,000元女獲簽保守行為

▲ YouTuber情侶闖芝麻灣懲教所拍片，男認罪罰3,000元，女獲簽保守行為。（資料圖片）

YouTuber男女涉擅闖已停用的芝麻灣懲教所拍片，被控侵入由公職人員或公共機關管轄的產業罪及無牌飛行小型無人機兩罪，今（31日）於西九龍裁判法院再訊。控方提出在男被告承認兩罪前提下，以簽保守行為處理女被告的侵入罪。裁判官下令撤銷女被告控罪，自簽1,000元守行為1年，男被告則罰款3,000元。

被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲），均報稱YouTuber，同被控於2023年2月17日，無合法權限或解釋下，侵入由懲教署管轄的芝麻灣懲教所及芝新懲教所。

控方今加控男被告1項未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機罪，並指若他承認兩罪，將申請撤銷女被告的控罪，以簽保行為方式處理，男被告隨即認罪。

裁判官溫紹明判男被告罰款3,000元，女自簽1,000元守行為1年，兼付1,000元訟費。

案情指，女被告是YouTube內容創作者，與男被告是情侶。涉案懲教所在1956年成立，及至2010年關閉待重建。懲教所現由外判管理公司管理，派員24小時巡邏。

懲教署職員在網上發現涉案影片，名為「快消失的300年海景廢村過夜！！潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄 超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原 | #廢探」。

影片拍攝到男被告用手機操作無人機，亦拍到兩被告進入懲教所的已婚人員宿舍和員工飯堂，該處有指示牌標明上述地點不得進入或只准員工進入。

兩人其後被捕，在錄影會面中承認由男被告用手機操作無人機飛行十餘分鐘。民航處確認涉案無人機沒有申請在禁區飛行。

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記者：陳曉欣