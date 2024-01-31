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【高才通】孫玉菡：約7成獲批者及受養人已抵港　高學歷人才逾4成畢業於海外大學

政治 12:35 2024/01/31

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勞工及福利局局長孫玉菡。（曾耀輝攝）

勞工及福利局局長孫玉菡回應立法會議員簡慧敏質詢時表示，截至去年12月底，高才通計劃約5.1萬獲批的申請當中，約3.6萬已經抵達香港，佔獲批申請數目大約是70%。另外，計劃下獲批來港的受養人同樣超過5.1萬人，當中亦有約3.6萬人已經抵達香港。

另外，截至去年12月底，計劃下有近2.1萬名18歲以下未婚和受養子女來到香港，教育局表示現時香港有足夠中小學學位，會為新來港學童提供支援，協助他們適應本港的學習生活和融入社區，局方亦會向取錄新來港兒童的公帑資助學校提供津貼，以提供各項校本支援服務。

人才辦將與各行業合辦招聘會

孫玉菡續指，為協助有意來港或剛剛到港的人才適應香港的生活，人才辦公室已經聯繫超過十間人事顧問公司，作為合作夥伴。截至去年底，合作夥伴的線上平台已經處理了近1400宗求職轉介。人才辦會與不同行業的業界及持份者，合辦線上線下招聘會，讓外來人才了解香港各行各業的發展前景和機遇。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓關注，當局如何吸引更多外國人才。孫玉菡表示，高才通計劃反應相當好，如果從數字上看，非內地人亦是數以千計，「只不過內地的反應特別好」，但除了關注國籍之外，同樣重要的是有關人才在哪裡受教育。他表示，如果從高等學府上看，有關種類的獲批者中，有約6成是在內地頂尖大學畢業，逾4成則是從海外，主要來自歐美的著名大學畢業，具有國際視野。

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記者：趙居逸

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