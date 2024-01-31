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盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費

升學教育 13:20 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

即將於3月與麥明詩結婚的盛勁為公屋出身，讀屯門Band1英中會考獲25分，升讀港大後為交學費努力半工讀。

【盛勁為麥明詩結婚/盛勁為背景/盛勁為家境/學歷】32歲「十優港姐」麥明詩與33歲機師盛勁為昨晚（30日）公佈婚訊，獲網民大讚兩人登對。盛勁為有著典型香港人發奮故事，基層出身的他小時候一家六口住公屋，小學靠書簿津貼讀書，升讀屯門Band1英中後，醒覺家境不可能供他到外國讀書，決定發奮向上，終於會考獲25分升讀港大，靠半工讀和助學金交學費。

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盛勁為證3月結婚香港擺酒

盛勁為和麥明詩昨晚分別於IG上載求婚片段，麥明詩反傳統主動向男友盛勁為送上靚錶求婚，其後盛勁為有在海邊送花及送上超大「鑽戒」。盛勁為接受TOPick記者恭賀時，表明已補回求婚鑽戒送給麥明詩，並證實兩人將於3月結婚。

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盛勁為公屋出身成港產機師

盛勁為是少數的港產機師，在香港出生及接受教育。很多機師同行大多讀國際學校或外國回流，說得一口流利英語，但盛勁為只是基層出身，一家六口住公屋，從小就要面對在逆境中求生存。

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盛勁為讀小學時，需要申請書簿津貼讀書，但他形容自己小學成績差，靠「好彩」在大抽獎中，派入屯門區Band1英中保良局董玉娣中學（下稱董中）。盛勁為曾接受TOPick訪問返回母校董中大談讀書軼事，他稱自己升中一後成績不理想，需要補習英文，全級200人考150幾名，後來他在教會學識了讀書方法，中二成績開始好轉，成績升到120幾名再到全級80名。

盛勁為自稱靠「好彩」派入屯門區Band1英中保良局董玉娣中學。（劉卓姿攝）

盛勁為追女仔發奮讀書入精英班

不過，盛勁為自言讀書心態都是喜歡玩，從沒想過前途。直到中四那年，他為了追求一名想讀理科精英班的女生，才發奮向上考好成績入精英班，結果中四、五順利與該名女生同班兼拍拖。盛勁為笑言小時候不懂追女仔，追女招數只靠死纏爛打。

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會考25分升讀港大經濟金融系

直至中五會考那年，盛勁為醒覺作為基層家庭的孩子，家裡沒有資源供他到外國留學，他開始認真讀書，不停記不停背，勤力加少許天資，會考終考獲25分，原校升讀中六、中七。目前盛勁為與董中的老師保持亦師亦友的關係，有空會相約吃飯打羽毛球。他謹記董玉娣校長一句說話：「今日你以董中為榮，他日董中以你為榮。」

高考後盛勁為成功考入香港大學經濟金融系，理科出身的他從沒接觸過經濟，「又是一次地獄輪迴，本身想著有多姿多彩的大學生活，結果又要面對不懂的東西。」由於家境不佳，盛勁為讀港大也要靠助學金及做兼職幫補學費，他深知自己要比别人更努力，才能有所成就。

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盛勁為讀港大的學費要靠助學金及做兼職幫補，他深知自己要比别人更努力，才能有所成就。（劉卓姿攝）

盛勁為投考機師3次終成功

直到大學三年級那年，一個講座改變了盛勁為的一生。當時有班港龍機師來港大演講，盛勁為見工作具挑戰性，更有香港人做機師，認為自己性格冷靜都適合，故下定決心投考機師。於是他開始上網找資料和報讀課程，練好英文及有關知識，足足考3次才成功考獲民營運輸機飛行員執照，2016年加入國泰港龍航空擔任初級副機師。盛勁為認為考機師比考大學更難，他說：

考機師沒有人教你如何做，要自己去想辦法去學不同的東西，考大學其實就已經有條路給你，而當時名額競爭激烈，500人爭1個位。

因為盛勁為不忿氣，深信自己有能力考上機師，故此不停檢視自己的問題而作出改善，從錯誤中學習。「那2至3年是其中一個奮鬥時間，但我做了機師之後都一樣要奮鬥，因為要學的東西很多，由零開始，受訓了年多駕駛小型飛機，在疫情前一直奮鬥。」

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【提升專注力】10優港姐麥明詩公開兒時玩具　訓練出4種技能刺激腦部成就劍橋學生

麥明詩鼓勵入TVB拍節目

當上機師後，收入令他過上中產生活，雖然疫情導致他被裁員，但得到女拔出身的「十優港姐」麥明詩鼓勵，參與拍攝TVB節目《後生仔傾吓偈》，更參加《衝上雲霄大選》贏得亞軍入行，期間他又開設點心店、轉職保險等，努力在疫境中求存。盛勁為更遇上女拔出身的「十優港姐」麥明詩，更順利抱得美人歸，盛勁為的奮鬥精神絕對襯得起女方。

盛勁為曾用自己高低起跌的人生鼓勵DSE考生，成績未如理想不用灰心，不開心一至兩天就夠，最重要重新出發改進自己，找到自己的目標，努力追求，「世界有不同變化，我們不知道下個月下年發生什麼事，可能變得更加好。」

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責任編輯：王明芳

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