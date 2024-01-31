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狀王之王丨金剛親上陣拍倒豎蔥式落水戲　激讚導演林子聰：佢識照顧演員

娛樂 12:52 2024/01/31

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《狀王之王》

王浩信、姚子羚主演TVB《狀王之王》在昨晚（1月30日）劇情講宋世傑（王浩信飾）為深入調查「蜘蛛精殺人案」，與阿九（金剛飾）齊喬裝成「孫阿姐」及「孫九妹」潛入倚春閣，其間因要隱藏男兒身鬧出不少笑話，「九妹」更因遭倚春閣貴賓睇中「濕身」收場。

為配合劇情，TVB官方社交網發布了兩條相關花絮，片段所見女裝出沒的「王金CP」，即使呆企已足以令幕後同事忍俊不禁，當中最大受害者絕對是要近距離與二人對戲的姚子羚，一度要笑到「擰歪面」。

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《狀王之王》

狀王之王丨張達明監製《狀王宋世傑》前傳　對王浩信讚不絕口：演技好夠投入

狀王之王丨王浩信皮膚白淨

王浩信的女裝演繹確是相當抵死，除表情與蘭花手夠晒入型入格，王浩信更主動向導演子聰要求以「東北口音」上陣，配合角色高大身形之餘，順道增強喜感，包括「佢係禾味味（我妹妹）孫九味（妹）」、「貿（冇）飯食」、「典（點）解」、「你唔巧（好）死」、「Kai（開始）始」、「獎（江）山」及「遇伏（佛）殺伏（佛）」等，加上溫柔無比的助語詞「喲」及刻意壓低的尾音，相當突出。

對於王浩信首度在劇集扮女人，網民普遍受落，直指他皮膚白淨之餘，又大讚他「九頭身」身形Perfect。

《狀王之王》

狀王之王丨解「王金CP」胸前偉大之謎

「王金CP」在昨晚《狀王之王》一幕互相幫對方「調較假胸」的場口亦是相當抵死，對於要向首度合作的王浩信做出如此狂野動作，金剛笑言零尷尬：「件事假架嘛，所以唔尷尬，可以去得盡啲。我同浩信本身係識嘅，所以更加冇障礙。」

對於要扮女人，金剛坦言有一件事讓他不習慣：「扮女裝其實都辛苦架，因為始終要戴住胸圍同埋個妝要化到好白好白，我平時唔化妝嘅，所以就覺得有啲唔自在，但成件事都係享受同開心嘅。」

至於「王金CP」的女裝打扮為何如此「胸前偉大」，子聰導演親自拆解箇中奧秘：「除咗胸圍之外，仲塞咗氣球同好多個墊喺入面。」 

《狀王之王》

狀王之王丨金剛堅持親身上陣

另外，金剛的「濕身」場口亦十分經典，根據劇情金剛需要被大隻佬演員環抱兼倒豎蔥式插入浴池，雖然動作難度系數頗高，但金剛仍堅持親身上陣。

他說：「除非好危險嘅動作，否則我都會自己嚟。嗰次都好安全，一來個浴池啲水好深，唔怕撞到；導演子聰同劇組又好好，我記得拍嗰時都幾凍，佢哋為演員準備咗暖水池，令我哋唔使凍住同震住咁拍。子聰導演佢好識照顧演員，包括感受同安全性。」

該場戲對於金剛來說絕對是「體能之巔」，除了要一再「跌低」兼「爬番起身」，更要大隻佬演員上演類似泥漿摔角式的「落水」動作；難怪金剛拍畢後幾近崩潰，但仍不忘收工時來個「金剛式出水芙蓉」，「搞笑擔當」當之無愧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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