港幣偽鈔︱歲晚瘋傳2張相同序號$500假鈔　金管局教4招辨真偽

▲ 歲晚香港湧現$500偽鈔，各位要小心！

臨近新年，香港市面近日出現了多款500元偽鈔。有人網民在社交平台上載了2張相同鈔票號碼的500港元，引起網民熱議。網民形容兩張序號均為「EQ637280」的鈔票是「假到爆」，並指手工差劣，顏色明顯較淺。金管局曾教市民4大招數分辨銀紙真假，當中特別留意水印和手感！

最新影片推介：

網民上載疑似500假鈔照片

日前有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上載2張500港幣的照片，並懷疑是假鈔。從照片中可見，2張面值500港紙與真鈔無異，但未知是否受光線影響，相中的鈔票顏色較淺，金屬線不明顯，且最大破綻是兩張鈔票上均印有「EQ637280」的相同序號。

▲ 網民上載2張相同序號的500港幣照片，並懷疑是假鈔。（Facebook@筲箕灣西灣河關注組）

假鈔手工差劣 顏色較淺

照片一出便引起網民熱議，不少網民憑肉眼已分辨出2張都是偽鈔，更直指手工差劣，從照片已看出其紙質粗糙，顏色較真鈔淺色，並紛紛舉出偽鈔不尋常的地方，「睇個質感都知係假」、「D色彩好似好淺色咁」、「將同一個序號的銀紙比人咁醒目？」、「連個金屬線都冇，印錢嗰個係咪唔知真鈔係咩樣？」。

不過亦有網民表示，若不是2張序號相同的假鈔一同查看，也難以辨別真假，「分開收隨時中招都唔知」、「唔係放埋一齊睇，邊個知係假」。

金管局教4招辨真假

市民要防止收到假鈔，可以跟從金融管理局網頁所教的「辨鈔四式」分辨銀紙真偽：

第一式：看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋

第二式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線

第三式：摸摸有沒有凹凸手感

第四式：是留意鈔票有沒有水印

▲ 金融管理局網頁曾教市民的「辨鈔四式」分辨銀紙真偽。（香港金融管理局圖片）

三大銀行鈔票設計和防偽特徵

另外，在香港金融管理局網頁上亦有列出滙豐、中銀和渣打三間銀行所發行的鈔票的防偽特徵。

以下為各銀行2018年系列$500鈔票的設計和防偽特徵：

滙豐

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中銀

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

渣打

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳