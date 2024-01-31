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狀王之王丨林子聰大放笑彈喜感十足　太太早產誕女血崩曾歷生死邊緣

娛樂 16:10 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

林子聰大放笑彈。

由張達明監製、林子聰任總導演、王浩信及姚子羚主演TVB新劇《狀王之王》，現正熱播中，當中肥仔聰既擔任幕後又任幕前，飾演「何守信」一角。

他甫出場已經大放笑彈，喜感十足，與浩信和金剛亦擦出不少火花，難怪被觀眾大讚為笑爆三人組。

狀王之王丨金剛親上陣拍倒豎蔥式落水戲　激讚導演林子聰：佢識照顧演員

用心籌備劇本

肥仔聰接受傳媒訪問透露花了近一年時間籌備劇本，題材跟以往的宋世傑作品截然不同，並指唇槍舌劍對簿公堂不多，反而是懸疑和着重查案，可以叫做神探宋世傑。

而且，劇中演員大讚肥仔聰十分照顧人，又耐心指導他們，而浩信更讚對方寫的喜劇冇得輸，是其心目中喜劇劇本頭3位，對他的演出很有刺激感，即使大家第一次合作，已經一見如故。

大家都合作得好開心。

演六師弟人氣急升

林子聰當年於電影《少林足球》中扮演六師弟「輕功水上飄」而為人熟悉，人氣急升後他一直相當努力，不論幕前與幕後的發展不俗，曾為電影《美人魚》任執行導演，亦是內地甚受歡迎的劇集《活佛濟公》裏的廣亮大師。

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太太曾歷生死邊緣

除了藝人的身份外，他也是一位好老公和好爸爸，2019年太太Christy懷孕時發現有「植入性胎盤」，懷孕6個多月時突腹部劇痛送院，一上救護車即誕下女兒，Christy更送到手術室搶救，情況非常危急，心臟曾停頓一分鐘，亦因血崩導致失血過多，最後要輸11包血。經過5小時搶救，太太最終要切去子宮保命。

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好老公好爸爸

而在女兒留院期間，肥仔聰每天來往醫院照顧妻女，由於女兒曾經腦出血，又因為腹脹飲不到奶，為此差點兒要開刀，大感心痛的肥仔聰耐心餵女兒進食，終免卻開刀的危險。

最終母女大步檻過，肥仔聰回到家不禁留下男兒淚，因為差一點就失去了太太跟女兒，夫婦接受TOPic訪問坦言真正領略「身體健康」的真締，「自己不健康，會連累身邊的人都好辛苦。」再沒有任何事比一家人齊齊整整、身體健康更重要。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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